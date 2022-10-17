台股修正別太悲觀 吳東亮：台積電哪有這麼便宜時候

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）工商協進會理事長吳東亮今天指出，景氣走緩時股市修正在所難免，但不用太悲觀，因台灣企業基本面仍好，且台股本益比相對低。他舉例，台積電近期本益比幾乎僅10倍，直言「台積電哪有這麼便宜的時候」。

吳東亮今天主持工商協進會「公亮紀念講座」，並在會前受訪被問及對於近期台股、台積電股價下探低點以及整體經濟衰退看法。

吳東亮說，因美國持續升息、全球經濟走緩，股市跟著修正、回檔在所難免，股票仍要看中長期，且台股相對其他市場跌幅較小，原因包括台灣的上市櫃公司體質健全，殖利率平均仍約有5%，整體本益比也較他國股市低。

吳東亮以台積電為例表示，台積電最近股價下跌，經換算本益比幾乎快到10倍而已，「台積電哪有這麼便宜的時候？」，雖然景氣尚未谷底反彈，但也不要這麼悲觀，因台灣企業本質不錯，只希望這段期間不要太長。

吳東亮說，台積電日前的法說會研判到明年第1、第2季可以完成庫存去化，並預期到下半年可恢復正常，他會以台積電為例，是因其為「護國神山」，更是台股指標。（編輯：潘羿菁）1111017