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股匯齊跌 新台幣盤中驚見32元收盤創近6年新低

2022/10/17 17:48（10/17 18:00 更新）
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經濟前景籠罩陰影，受到美股四大指數下挫影響，台灣17日也上演股匯雙殺。（中央社檔案照片）
經濟前景籠罩陰影，受到美股四大指數下挫影響，台灣17日也上演股匯雙殺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）經濟前景籠罩陰影，受到美股四大指數下挫影響，台灣今天也上演股匯雙殺，台股失守萬三大關，新台幣盤中貶破32元，收盤重貶1.13角、收在31.997元，也創下近6年新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額14.945億美元。

美股重挫再度衝擊今天台股表現，台股今天盤中一度暴跌313點，險破前波低點12809點，尾盤在逢低回補買盤進場下跌幅縮小至162.07點，收長下影線，但13000點整數關卡仍告失守。

外匯交易員分析，今天新台幣以31.93元開盤，已經距離32元很近，因此在台股下殺、外資匯出之下，很快就貶破32元整數大關，盤中最低至32.015元，不過出口商旋即蜂湧而出拋匯，提供支撐力道，很快看到匯價未再往下探。

外匯交易員也說，眼見台幣止跌轉呈震盪，央行未多作干預，僅略作調節。

新台幣尾盤跌幅收斂，終場以31.997元作收，仍創下2017年1月以來、近6年最低紀錄。外匯交易員認為，接下來先看美元跟台股走勢，如果出口商拋匯潮湧現，加上台股未再下探，均有利於緩和貶勢，「先看這幾天有沒有支撐力道，有站穩就會盤整一陣子」。

匯銀主管分析也指出，新台幣緩貶的機率較高，因為台灣還是貿易順差，不像日本、韓國呈現赤字，這也意謂出口商賺錢後，還是有拋匯需求，有助於穩住匯率，因此新台幣不會像日圓、韓元貶那麼重。

根據央行統計今年以來亞幣對美元的升貶幅，美元指數今年累計狂升18.07%，人民幣貶11.43%、新台幣貶13.46%，韓元跌幅較深、達17.17%，日圓則成最弱亞幣、重貶22.56%。（編輯：趙蔚蘭）1111017

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新台幣重貶1.13角 收31.997元