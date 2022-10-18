台韓經濟聯席會議召開 聚焦半導體與金融產業合作

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）近來因美國籌組「晶片四方聯盟」（Chip 4），台韓產業關係受到高度矚目。國經協會今天舉辦「台韓經濟聯席會議」，由兩國官方代表以及業界參與，聚焦半導體、金融等產業合作交流。

中華民國國際經濟合作協會（國經協會）今天發布新聞稿指出，國經協會今天與韓國全國經濟人聯合會（全經聯）以實體搭配視訊方式，舉行「第46屆台韓經濟聯席會議」。

國經協會表示，今年會議主題聚焦「台韓經濟動向」、「半導體產業」、「紡織、成衣、時尚產業」及「金融產業」4大主題，邀請台韓兩國專家與業者交流，現場約有60名台韓兩國半導體、資通訊、紡織、金融、生技製藥等產業業者，以及旅台韓商與會。

國經協會指出，台韓經貿往來密切且互為第5大貿易夥伴，台韓貿易規模從2018年起的每年約350億美元，成長至2021年逾500億美元，且在2022年仍持續成長，單1月至8月就已達398億美元。

隨著台韓開放邊境，國經協會表示兩國互訪有望回升到疫情前的每年250萬人次，將重振雙方觀光產業，且台韓經濟發展都是以出口為導向國家，因此盼在近期的經濟困境中，共尋合作商機。

此次會議由國經協會副理事長朱志洋、全經聯韓台經濟協力委員會委員長暨京紡公司會長金畯共同主持，並邀請經濟部國際貿易局長江文若、駐韓代表處代表梁光中、駐台北大韓民國代表部代表鄭炳元等與會。

台韓與會業者包括韓美半導體代表理事金敏賢、紡拓會秘書長黃偉基、以及韓亞銀行全球事業本部長黃孝九等。（編輯：林淑媛）1111018