鴻海研究院明年首發單顆低軌衛星 看好新世代通訊

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海研究院積極布局低軌衛星通訊，預估明年與合作夥伴首發單顆低軌衛星，看好未來新世代通訊在車聯網應用。

鴻海研究院18日在鴻海科技日舉辦HIT前瞻技術發表會，現場展示半導體所、新世代通訊所、量子計算所、人工智慧所、資通安全所、以及離子阱實驗室，在異質整合與奈米光學技術、低軌衛星通訊、量子模擬應用開發、生成式人工智慧技術、電動車資安驗證平台、以及離子阱核心開發技術等成果。

其中鴻海研究院首次展示低軌衛星通訊樣品，現場技術研究員指出，這款樣品重約12公斤，外型「像背包一樣」，可用火箭搭載，在離地面550公里上空的低軌道運行，每天可繞地球約15圈。

技術研究員透露，鴻海研究院將在明年與合作夥伴首發單顆低軌衛星，其他更多細節將在適當時間對外公布。

技術研究員指出，鴻海研究院看好B5G（Beyond 5G）新世代通訊技術應用，包括V2V/V2X車聯網領域。

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關於18日鴻海科技日展出的低軌衛星，鴻海研究院表示，這顆低軌衛星由鴻海研究院新世代通訊所與國立中央大學、創未來科技及國際廠商共同合作，並在太空中心的支持下，將成為台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星。

此外，鴻海研究院指出，這顆低軌衛星結合大型相位陣列天線波束傳送，及上行下行資料傳輸的全雙工通訊設計，支援ku/ka多頻段通訊與多模組寬頻通訊系統，將可應用於多種通訊需求場景，展現研究院次系統設計與軟硬體垂直整合能力。（編輯：楊凱翔）1111019