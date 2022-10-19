西門子歌美颯和海龍風場簽約 在台生產73座風機

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西門子歌美颯與海龍離岸風電計畫19日在台灣國際智慧能源週簽署總裝置容量1044MW風機供應協議，將在台生產73座14MW風機，提供15年風機運維服務，並保留延長運維服務合約至20年的選項。（西門子歌美颯提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月19日

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（中央社記者曾智怡台北19日電）西門子歌美颯與海龍離岸風電計畫今天在台灣國際智慧能源週簽署總裝置容量1044MW風機供應協議，將在台生產73座14MW風機，提供15年風機運維服務，並保留延長運維服務合約至20年的選項；此為目前西門子歌美颯在台單一風場最大風機合約。

西門子歌美颯台中機艙廠已於9月21日啟動擴建工程，以支持300MW的海龍2A、232MW的海龍2B、512MW的海龍3號等3座離岸風場建置。

西門子歌美颯透過新聞稿表示，將導入全球最大型SG 14-222 DD直驅式離岸風機，每部風機配備14百萬瓦（MW）容量，擁有風輪直徑222公尺，每片108公尺長的一體式葉片，皆採用西門子歌美颯IntegralBlade®專利技術鑄造而成。

西門子歌美颯再生能源離岸風電執行長貝克（Marc Becker）表示，擴建後的台中機艙廠預計於2024年第2季投入生產，廠區規劃拓增3倍約9公頃土地面積、興建兩棟新產線與一棟倉儲，並僱用超過3倍的工廠員工數，執行機艙輪轂、後端生產與組裝，為在地供應鏈創造更多機會。

海龍為加拿大北陸能源及新加坡、日本合資的玉山能源共同開發，其中300MW的2A風場已於2018年經遴選獲配，並在2021年通過政府產業關聯計畫審查後，海龍決定將2B風場及3號風場納入國產化協議，盼借重西門子歌美颯在台供應鏈量能，助海龍達成產業關聯計畫承諾。

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西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思（Niels Steenberg）表示，西門子歌美颯從獲選為風機首選供應商，雙方一路披荊斬棘為台灣市場量身打造離岸風電在地化解決方案，本次風機採購合約的簽署，實屬與客戶海龍、在地供應鏈以及西門子歌美颯團隊共同努力不懈的成果。

海龍計畫風場總監岳慕駒（Felipe Montero）表示，隨著海龍計畫即將融資到位、並步入建置階段，今天與西門子歌美颯的合約簽署，代表非常重要的里程碑，不僅是海龍計畫最大的製造合約，更促使西門子歌美颯在台灣擴建機艙廠，穩健落實產業關聯計畫承諾，相信將為台灣離岸風電在地供應鏈奠定堅實的基礎。（編輯：趙蔚蘭）1111019