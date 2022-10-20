特斯拉第3季匯損2.5億美元 電動卡車12月交車

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季儘管有匯損2.5億美元，不過交車量增加和產品價格佳，第3季代表本業的營業利益創單季新高，特斯拉電動卡車將於12月開始交車，第4季物流及供應鏈瓶頸等變數仍具挑戰，但持續改善。

特斯拉今天凌晨公布第3季財報，第3季總產量36.59萬輛，較第2季25.86萬輛大增41.5%，單季交車量34.38萬輛，較第2季25.47萬輛增加35%。

特斯拉指出，第3季各廠區的產能均達到歷史新高，中國上海廠仍是特斯拉全球主要出口地點，第3季底德國柏林廠產能利用率大幅提升，長期年交車量成長50%目標不變。

特斯拉第3季營收214.54億美元，較第2季169.34億美元季增26.6%，大幅年增56%，若以一般公認會計準則（GAAP）來看，第2季毛利率25.08%，較第2季25%微增，年減1.5個百分點，第3季營業利益36.88億美元，營益率17.2%，較第2季14.6%季增2.6個百分點，年增2.62個百分點。

特斯拉指出，第3季營收和營業利益創歷史單季新高，主要是交車量增加、產品平均銷售價格（ASP）年增、以及其他事業營收增加，不過美元匯率強勢有負面影響，單季匯兌損失約2.5億美元，但營益率表現克服了全球通膨導致的原物料價格上漲逆風。

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若以非一般公認會計準則（non-GAAP）來看，特斯拉第3季獲利36.54億美元，較第2季26.2億美元季增39.4%，年增75%，第3季每股純益1.05美元，優於第2季每股純益0.76美元。

展望第4季，特斯拉透露，電動卡車Tesla Semi Truck將於12月底開始交車，不過特斯拉不諱言指出，物流以及供應鏈瓶頸等變數仍具挑戰，特斯拉將持續改善，繼續增加中國上海廠以及美國加州佛利蒙特（Fremont）廠區每週產能、以及提升德國柏林廠以及美國德州廠的產能爬坡率，中長期來看，電池供應短缺仍是限制電動車市場成長的主要因素。（編輯：楊凱翔）1111020