漲價助攻 和大自結第3季獲利季增逾75%

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）汽車傳動系統製造廠和大今天自結第3季每股基本純益（EPS）新台幣1.17元，第3季獲利較第2季成長超過75%，前3季自結EPS約1.94元。

和大第3季合併營收20.18億元，季增4.6%，年增14.81%，創歷史單季新高。和大第1季每股基本純益0.1元，第2季EPS 0.67元，第2季獲利較第1季大增逾563%，自結第3季EPS 1.17元，第3季獲利較第2季成長逾75%。

和大指出，今年3月起陸續對所有客戶調高產品價格，預定到10月底前將全部調整完成，漲幅約5%至10%，反映高漲運費與原材料成本；加上期間新台幣匯率貶值，大幅改善毛利率，連帶獲利能力向上成長。

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在產能布局，和大表示，今年積極建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程進行中。嘉義五廠占地1萬4193坪，預計興建建築面積8185坪，總樓地板面積9718坪，規劃金屬科技廠及精密AI廠，預計投資金額35億元，第一期工程金屬科技廠將在明年第3季設備安裝，第4季正式投產。

目前和大嘉義廠區已是集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠、加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億元，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃全產能將可突破百億元目標。（編輯：楊蘭軒）1111020