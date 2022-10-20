台積電金融回神 台股盤中跌幅收斂重返12800點
2022/10/20 11:06（10/20 12:16 更新）
台股20日盤中跌幅縮小至200點之內，重返12800點之上。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台積電跌幅收斂、聯電翻紅、金融回神，台股盤中跌幅縮小至200點之內，重返12800點之上。法人表示，台股築底醞釀反彈。
英國9月通膨率再站上40年新高，美國債殖利率飆升，市場擔憂經濟衰退，歐美股市下挫，台股今天開盤持續探底，摜破12700點整數關卡，最低來到12698.91點，大跌277.85點，續創2020年11月上旬以來波段低點。
盤中台積電跌幅收斂，聯電、中鋼聯袂翻紅，金融股回神，大盤跌幅縮小至200點以內，重返12800點之上。
到11時，台股加權指數來到12805.39點，下跌171.37點，成交值來到新台幣1204億元，其中電子股盤中跌1.2%，金融股跌1.3%，航運股大跌4.2%。
權王台積電早盤股價持續探低，最低來到386元，下跌9.5元，市值蒸發2463億元，力守10兆元，之後跌幅收斂，盤中來到391元，跌幅1.14%；鴻海盤中力守102元，小跌0.97%。
兆豐投顧協理黃國偉指出，俄羅斯連日空襲烏克蘭能源設施，傳出俄羅斯下週演習、中國擬在烏克蘭撤僑等訊息，使得市場信心薄弱，不理性利空消息衝擊台股破底超跌，英國通膨觸及高點、美國國債殖利率向下比向上機率高，台股築底醞釀反彈。（編輯：楊凱翔）1111020
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