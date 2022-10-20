更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

明池山莊變孤島派出所長坐鎮護遊客 分物資安撫人心成救援關鍵
社會

明池山莊變孤島派出所長坐鎮護遊客 分物資安撫人心成救援關鍵

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診者不能投票遭疑違憲 李進勇：法令實務無法克服
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台積電金融回神 台股盤中跌幅收斂重返12800點

2022/10/20 11:06（10/20 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股20日盤中跌幅縮小至200點之內，重返12800點之上。（中央社檔案照片）
台股20日盤中跌幅縮小至200點之內，重返12800點之上。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台積電跌幅收斂、聯電翻紅、金融回神，台股盤中跌幅縮小至200點之內，重返12800點之上。法人表示，台股築底醞釀反彈。

英國9月通膨率再站上40年新高，美國債殖利率飆升，市場擔憂經濟衰退，歐美股市下挫，台股今天開盤持續探底，摜破12700點整數關卡，最低來到12698.91點，大跌277.85點，續創2020年11月上旬以來波段低點。

盤中台積電跌幅收斂，聯電、中鋼聯袂翻紅，金融股回神，大盤跌幅縮小至200點以內，重返12800點之上。

到11時，台股加權指數來到12805.39點，下跌171.37點，成交值來到新台幣1204億元，其中電子股盤中跌1.2%，金融股跌1.3%，航運股大跌4.2%。

權王台積電早盤股價持續探低，最低來到386元，下跌9.5元，市值蒸發2463億元，力守10兆元，之後跌幅收斂，盤中來到391元，跌幅1.14%；鴻海盤中力守102元，小跌0.97%。

兆豐投顧協理黃國偉指出，俄羅斯連日空襲烏克蘭能源設施，傳出俄羅斯下週演習、中國擬在烏克蘭撤僑等訊息，使得市場信心薄弱，不理性利空消息衝擊台股破底超跌，英國通膨觸及高點、美國國債殖利率向下比向上機率高，台股築底醞釀反彈。（編輯：楊凱翔）1111020

延伸閱讀
台積電股價再破底下探387元 市值10兆元保衛戰美債殖利率飆升加劇衰退憂慮 美股收跌結束連二紅元大高股息除息 爆17.87萬張歷史天量市場動盪 9月境內證信基金規模大減1900億元傳赴日本擴大投資先進製程 台積電：按原計畫進行
黃國偉
台積電重摔36.5元創紀錄 單日市值蒸發9400億元美擴大輸中禁令 半導體指數重摔7.58%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電探底航運大跌 台股早盤重挫275點創2年來低點