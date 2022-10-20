車險防疫險拉抬 前3季產險業網路投保衝破300萬件

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（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會統計，在汽車險、機車險、防疫險及疫苗險拉抬下，產險業今年前9月網路投保件數高達303.5萬件，年增35%，簽單保費達新台幣25.35億元，年增近5成。

金管會今天公布保險業網路投保業績，整體保險業前9月網路投保件數合計326.01萬件、年增4成，其中，產險業網路投保高達303.5萬件、年增35%，壽險業網路投保22.51萬件、年增167%。

若觀察網路投保保費收入，產險業前9月簽單保費25.35億元，年增49%，壽險業前9月初年度保費3.16億元，反而年減13.6%。

產險業前9月網路投保最熱門3大險種，依序為汽車險簽單保費9.27億元、投保件數54.97萬件；機車險簽單保費8.01億元、投保件數89.14萬件；法定傳染病相關保險簽單保費6.63億元、投保件數122.74萬件。

壽險業前9月網路投保最熱門險種為利變型年金，因民眾有升息預期，帶動商品熱賣，前9月初年度保費為2.4億元、投保件數2094件。

其次是旅平險，因保費相對便宜，前9月初年度保費0.26億元，投保件數高達10.28萬件；第3是定期壽險，前9月初年度保費0.15億元、投保件數8324件。（編輯：張均懋）1111020