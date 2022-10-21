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台積電股價週跌22.5元 市值下週恐面臨10兆保衛戰

2022/10/21 14:21（10/21 14:44 更新）
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台積電21日股價開低震盪走低，終場收在389.5元，下跌8元，本週股價挫跌22.5元，市值縮水5834億元。（中央社檔案照片）
台積電21日股價開低震盪走低，終場收在389.5元，下跌8元，本週股價挫跌22.5元，市值縮水5834億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹21日電）台積電今天股價開低震盪走低，終場收在389.5元，下跌8元，本週股價挫跌22.5元，市值縮水5834億元，下週恐面臨10兆元大關保衛戰。

隨著美股多數收低，台積電美國存託憑證（ADR）20日下跌0.08美元，台積電今天395.5元開出，下跌2元，早盤雖一度翻紅，達398.5元，上揚1元，不過，隨後賣壓出籠，台積電股價震盪走低。

台積電終場收在389.5元，下跌8元，單日市值縮水2074億元，滑落至10.09兆元。台積電本週股價下跌22.5元，跌幅約5.46%，市值縮水5834億元，影響大盤指數186點。

外資籌碼持續鬆動，連續4個交易日共賣超台積電逾4.5萬張，自營商則連日買超台積電，連續5個交易日共買超9700張以上。法人表示，國際股市表現將持續牽動外資動向，並連帶影響台積電後續股價表現，是重要觀察指標。（編輯：楊凱翔）1111021

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