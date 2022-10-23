硬水泥轉型軟服務 嘉泥撐過疫情盼2023年現金流轉正【專訪】

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台灣最早一批西進中國的嘉新水泥，決定將水泥事業退出大陸市場後尋求轉型，總經理王立心2013年和接任董事長的表哥張剛綸一起扛下嘉新的老招牌，兩人決定擴張事業版圖至服務業。中央社記者張皓安攝 111年10月23日

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（中央社記者賴言曦台北23日電）2020年1月，嘉泥員工旅遊開心入住集團轉型投資的日本沖繩觀光旅館，沒想到開幕2週就遭遇疫情，總經理王立心形容，原本滿懷期待瞬間「豬羊變色」，那段時間，飯店在無法賺錢情況下，努力學省錢；如今迎來邊境解封，她盼2023年達到正現金流，做出成績給股東看。

台灣最早一批西進中國的老牌水泥廠嘉新水泥，在決定將水泥事業退出大陸市場後尋求轉型，王立心2013年和接任董事長的表哥張剛綸一起扛下嘉新的老招牌，兩人決定擴張事業版圖至服務業。

●扛下集團轉型重任 由硬水泥轉向軟服務

嘉泥的華麗轉型是從硬梆梆水泥事業，大轉身為涵蓋出生的坐月子中心的「輕醫療」，到老年安養的健身照護事業。嘉泥從開設「人之初」產後護理之家做起，再進軍日本沖繩開設的Hotel Collective觀光旅館，與洲際酒店集團（IHG）在沖繩聯手打造的豐崎溫泉度假酒店，預估2025年開幕。

回首2020年，Hotel Collective剛開幕2週就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，王立心接受中央社記者專訪時嘆道，真是「一言難盡」，當時帶著員工旅遊去試營運做壓力測試，「公司的股東及員工也都在看新事業的成績」，滿懷期待的心情卻一夕間「豬羊變色」。

王立心坦言，2年多來，住房率最差時只有8%，他們一度思考要不要暫停營業；但身為外國公司、新品牌，若開幕幾個月就資遣員工，未來再招募人員可能就會有困難，因此沒有暫停營業的信用資本，為了市場信譽，只能撐下去。

●營運空窗期是「老天給的時間」 建立社區關係

營運陷入低檔的兩年多期間，Hotel Collective開始潛心練功。王立心說，因為團隊是從各界招募進來的人才，如何培養成一個合作無間的團隊需要時間，疫情期間剛好是「老天給我們的時間和機會」，讓團隊有員工訓練的機會，既然無法賺錢，就努力學著省錢；原本外包的工作自己來，前檯人員也在外場端盤子，團隊凝聚力因此慢慢建立起來。

不僅如此，Hotel Collective在疫情期間更在沖繩當地扎根，培養社區關係，除了供應學童營養午餐、做社區關懷，還提供場地讓當地政府設置疫苗接種站，並製作鳯梨酥等小點心給來打疫苗的民眾，協助當地政府提高沖繩的疫苗接種率。

「除了讓團隊有事做，也是為了讓飯店跟社區建立起信用」，王立心說，她想讓當地人瞭解，對Hotel Collective來說，「沖繩就是飯店的家，跟沖繩命運綁在一起」，也因此反而讓仰賴地方消費力支撐的餐飲部門做起口碑。目前飯店餐飲及住房的營運比例約40%、60%，以城市飯店來看，餐飲部門繳出不錯的成績。

●盼2023達到正現金流 待「兩腳站穩」再擴大投資

如今日本國內旅遊逐漸回溫，王立心說，Hotel Collective住宿率已回到5成水準，黃金週、長假也都看到8至9成住房率，主要以日本國內旅客為主；隨著日本10月11日進一步放寬邊境，預估到訪沖繩的外國遊客會在10月底、11月湧現，進一步拉高住房率。

談到通膨會不會墊高豐崎酒店的建造成本，王立心認為，通膨雖然墊高建造成本，但影響是全面性的，因此業界競爭的起跑點一樣，未來反而要擔心的是人力不足問題。

王立心指出，疫情過後，很多人不願回到正職的工作型態，尤其是服務業等高度接觸的行業，很多人會因為覺得有風險而不願投入，造成飯店外場、房務等人員招募的難度，或成本上揚。目前已觀察到，有同業因此無法100%開放訂房。

隨著疫情陰霾逐漸消散，王立心表示，正常情況下，一家飯店從零開始、要達到損益兩平約需要7年，Hotel Collective開幕後歷經2年空白期，目前營運環境已逐漸正常化，希望2023年能達到正現金流的目標，並與豐崎度假酒店在沖繩「兩腳站穩」後，再尋求赴東南亞等地投資。

嘉泥轉型進軍日本沖繩Hotel Collective觀光旅館，開幕2週就遇到疫情爆發，如今日本國內旅遊回溫，住宿率已回到5成，盼2023年能拚正現金流，做出成績給股東看。中央社記者張皓安攝 111年10月23日

●從生到老 跨足健康照護事業讓長輩「在地養老」

除了集團轉型旅宿業逐漸步上軌道，嘉新開設的產後護理之家也走出國內疫情的陰霾，目前在台北市已開設2個營運據點。王立心說，「我們不想只影響媽媽30天」，小至食物、大至身體不舒服或基因檢測，都有產前規劃師可以提供意見或諮詢服務。

此外，嘉新對健康照護事業的目標，不只著眼在月子中心。「我們在思考開始朝老的方向走」，王立心說，透過經營月子中心的事業，嘉新已培養出百人護理團隊，目前提供居家照顧產婦、寶寶的服務，未來也可以支援老人照護。

然而嘉新想做的不是安養機構，而是協助老人在原居住地「養健康」。王立心說，長照事業以往的既定印象是蓋一座漂亮的安養院，把老人送進去；但嘉新更希望拉長老人健康的時間，用「在地養老」的方式，讓老、中、青三代同堂，不僅讓記憶得以世代傳承，也給老人「活下去」的動力。

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但要做到在地養老，「科技是重要的角色」，王立心指出，為此嘉新投資智齡科技，開發AI照顧系統，希望「從科技跨入照顧」，透過穿戴裝置紀錄健康資訊，方便老人就診時提供給醫療人員參考，同時也能讓家人隨時關注長輩身體狀況。

展望銀髮事業，王立心還有不同的想法。她說道，長照除了飲食、運動、陪伴及照顧外，「給老人有事做」也很重要，要讓老人感覺自己仍有貢獻，因此嘉新想朝為各地規劃養老方案的方向前進，目標是創造一個讓長輩有事做的社群，成為規劃在地養老方案的平台，串接各類資源，找到業界好的參與者一起迎接高齡化社會。（編輯：張良知）1111023