長榮航馬拉松開跑 為10/25米蘭首航暖身

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（中央社記者賴言曦台北23日電）長榮航空城市觀光馬拉松今天開跑，為即將分別在10月25日、11月3日開航的米蘭、慕尼黑航點暖身。長榮航空總經理孫嘉明今天出席活動時表示，期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。

長榮航空城市觀光馬拉松，今年除了有21公里、10公里等賽事項目外，還新增了42公里全程馬拉松，吸引超過2萬名跑者參加。

孫嘉明致詞時表示，這次的路跑賽事是今年以來規模最大、人數最多的路跑比賽，長榮航空希望透過賽事，持續推廣健康生活態度，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。

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長榮航空睽違25年再闢歐洲新航點，台北、米蘭航線將於10月25日舉辦首航儀式，未來將每週提供2班飛航服務；台北、慕尼黑航線則預計11月3日開航，每週將提供4班飛航服務。屆時長榮航空飛往歐洲將有6個航點，是台灣布局歐洲航網最綿密的航空公司。

法人分析，新台幣兌歐元來到相對低點，加上耶誕節、跨年、農曆春節等旅遊旺季將至，長榮航空米蘭、慕尼黑航點不僅能搶到國內民眾搭機赴歐旅遊的商機，也能吸引返鄉民眾搭乘，為客運復甦帶來支撐。（編輯：蘇志宗）1111023