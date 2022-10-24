中國封測廠通富微電量產5奈米 切入無人駕駛晶片

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）中國半導體封測廠通富微電今天表示，在車用無人駕駛晶片已與國際大廠合作，5奈米晶片封裝產品已完成研發逐步量產。研調機構預期，通富微電下半年將小規模量產客戶5奈米晶片封裝產品。

通富微電持續布局車用電子領域，公司今天在線上與投資人互動說明時指出，通富微電在汽車電子領域布局20年，已通過全球汽車產業品質管理系統IATF16949認證，目前已經在車用無人駕駛晶片與國際大廠合作。

通富微電指出，到今年上半年，公司與國際車用晶片大廠包括英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、意法半導體（STM）、博世（Bosch）等合作，也與中國本土車廠比亞迪（BYD）、杭州晶片設計商士蘭微、車用電子設計商合肥杰發等合作，範圍涵蓋處理器、電源管理、電池管理等。

在先進封裝布局，通富微電指出，已大規模生產小晶片（Chiplet）產品，在7奈米晶片封裝產品已大規模量產，5奈米晶片封裝產品已完成研發逐步量產。

對於人民幣兌美元匯率貶值影響，通富微電日前指出，公司封裝測試所需主要原材料包括導線架、載板、塑封料等，主要原材料在中國國內均有供應，人民幣貶值影響不大。

不過通富微電也承認，上半年以來，美元負債大於美元資產，因人民幣對美元貶值，按照財務計算，產生較大的匯兌損失。

通富微電持續與美系處理器晶片大廠超微（AMD）維持戰略合作夥伴關係，簽訂長期業務協議，維持合資與合作的聯合模式。

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根據中國研調機構CINNO Research於10月中旬報告指出，通富微電在崇川工廠、南通通富、合肥通富及通富超微等據點，均各自完成導入新產品和量產及關鍵客戶的突破，下半年將小規模量產客戶5奈米晶片封裝產品。

資策會產業情報研究所（MIC）日前報告指出，全球前10大封測廠營收約占全球封測營收8成，其中台廠6家包括日月光、力成、京元電、南茂、頎邦、矽格，中國廠商3家包括長電、通富微電、華天科技，美國廠商1家為艾克爾（Amkor）。（編輯：楊凱翔）1111024