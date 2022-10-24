保險投資夯 國稅局：變更要保人須報繳贈與稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北24日電）不少父母會在子女年幼時以自己為要保人，子女為被保險人及受益人購買保單，等到子女有經濟能力後，把要保人變更為子女；國稅局提醒，這屬於「贈與」行為，必須依規定申報及繳納贈與稅。

財政部南區國稅局今天召開例行記者會指出，各式金融商品不斷推陳出新，民眾投資管道多元，有人偏愛購買保險商品，常見有些父母在子女年幼時，會以自己為要保人，子女為被保險人及受益人購買保單，等到子女長大或有經濟能力後，將要保人變更為子女。

不過，南區國稅局表示，保單變更要保人屬於贈與行為，必須依規定申報及繳納贈與稅。

南區國稅局指出，要保人與保險公司訂立保險契約，繳付保險費後，就享有保險契約所約定的權利，一旦將要保人變更為他人，就等同要保人把自己應得保險契約上約定的權利移轉給他人，屬於「財產無償移轉」；要保人必須按變更日該保單的價值準備金，依據遺產及贈與稅法第24條規定，申報贈與稅。

南區國稅局舉例說明，母親A購買6年期的人壽保險，原以自己為要保人，女兒B為被保險人及受益人，但在保單繳費期滿前，A於今年變更要保人為B，此時保單價值準備金為新台幣800萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因變更要保人屬贈與行為，且超過免稅額（民國111年為244萬元），A應在贈與行為發生後30日內，按總額800萬元申報贈與稅，於扣除免稅額244萬元後，贈與淨額為556萬元，應繳納贈與稅計55萬6000元。

南區國稅局提醒，民眾若將保單變更要保人，需留意相關贈與稅問題，並於規定期限內完成申報，若有相關稅務問題，可撥打國稅局免費服務電話0800-000321。（編輯：林興盟）1111024