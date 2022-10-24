公股行庫睽違15年搶下國旅卡發行 兆豐銀拚發10萬張

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（中央社記者張璦台北24日）觀光局國民旅遊卡3年招標一次，兆豐銀行日前拿下民國112年至114年發行權，為公股行庫15年來首次搶親成功；兆豐銀董事長張兆順今天表示，將朝發卡量10萬張努力，進一步推升總發卡數，並深耕存款、房貸等附帶業務。

公務人員強制休假補助費以國民旅遊卡方式辦理，額度為新台幣1萬6000元，國旅卡發行權過去多由民營銀行橫掃，兆豐銀今天宣布成為取得發行權的其中一間銀行，祭出多重優惠，與民營銀行搶親全台40萬名公務員商機。

張兆順今天接受媒體聯訪時指出，兆豐銀拚信用卡業務，近2、3年來發卡量成長近4成，目前超過100萬張，現階段要再把「量做大」，同時，信用卡附帶業務，包含存款、財管、房貸，也要做出來，並發展無風險的手續費收入。

他表示，這次兆豐銀得標，是公股行庫睽違15年來首次拿下國旅卡發行權；在全台40萬名公務員中，兆豐銀將朝發卡量10萬張目標努力，也就是在國旅卡市場搶下25%市占；若要拿下10萬張，成本預算約4億元。

此外，媒體關切美國、台灣升息循環之下金融業未來景氣，張兆順指出，金融業受惠於升息，以兆豐銀來說，今年的淨利息收入，將2020年3月降息以來的都賺回來了。

他說，金融業跟經濟發展息息相關，若按照市場傳言，美國到年底還要升息5到6碼（1碼是0.25個百分點），今年可謂「暴力升息」，對經濟發展一定會有影響、明年應該不會像今年一樣好。

張兆順認為，金融業與各產業也有很深的連結，如果經濟不好，金融業應該也不會非常好；這段期間，風險管控、業務轉型對金融業而言很重要。（編輯：蘇志宗）1111024