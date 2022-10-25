更多編輯台推薦新聞：
確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任
國際

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
首頁 / 證券

友華取得Chiesi罕病藥台灣與東南亞獨家代理權

2022/10/25 10:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北25日電）友華生技今天宣布，取得國際製藥廠Chiesi（凱西）製藥集團3項罕見疾病的注射藥物在台灣與東南亞市場的獨家代理權。

3項罕病藥物分別是治療法布瑞氏症（Fabry Disease）、腺苷脫氨酶缺乏引發的嚴重複合型免疫缺陷症（ADA-SCID）與Alpha-甘露糖儲積症（Alpha-Mannosidosis）的酵素替代療法（ERT）。

友華生技執行長蔡孟霖表示，雙方合作將近15年，具有良好深厚的夥伴關係，合作的一系列呼吸道治療藥物在台灣和東南亞等地區都有亮眼成績。此次合作結合Chiesi的創新產品，以及友華在台灣與東南亞市場的布局與通路，相信可以快速進入市場，提供病人更好的選擇，擴大優勢，創造雙贏。

台灣是全球第5個制定罕見疾病專法的市場，並已經實施20多年。據衛生福利部國民健康署統計，截至今年1月，台灣累計有1萬9000名患者患有236種罕見疾病。2016年至2020年，用於罕見疾病的專款預算由新台幣45億元增至77億元。以法布瑞氏症為例，台灣有400多名患者，2020年的藥費超過20億元。

友華累計前9月營收34.46億元，年減1.14%。（編輯：楊蘭軒）1111025

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族