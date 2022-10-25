友華取得Chiesi罕病藥台灣與東南亞獨家代理權

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）友華生技今天宣布，取得國際製藥廠Chiesi（凱西）製藥集團3項罕見疾病的注射藥物在台灣與東南亞市場的獨家代理權。

3項罕病藥物分別是治療法布瑞氏症（Fabry Disease）、腺苷脫氨酶缺乏引發的嚴重複合型免疫缺陷症（ADA-SCID）與Alpha-甘露糖儲積症（Alpha-Mannosidosis）的酵素替代療法（ERT）。

友華生技執行長蔡孟霖表示，雙方合作將近15年，具有良好深厚的夥伴關係，合作的一系列呼吸道治療藥物在台灣和東南亞等地區都有亮眼成績。此次合作結合Chiesi的創新產品，以及友華在台灣與東南亞市場的布局與通路，相信可以快速進入市場，提供病人更好的選擇，擴大優勢，創造雙贏。

台灣是全球第5個制定罕見疾病專法的市場，並已經實施20多年。據衛生福利部國民健康署統計，截至今年1月，台灣累計有1萬9000名患者患有236種罕見疾病。2016年至2020年，用於罕見疾病的專款預算由新台幣45億元增至77億元。以法布瑞氏症為例，台灣有400多名患者，2020年的藥費超過20億元。

友華累計前9月營收34.46億元，年減1.14%。（編輯：楊蘭軒）1111025