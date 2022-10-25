防疫雙險賠1366億 產險業前9月稅前大虧逾千億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北25日電）今年防疫險理賠已飆至新台幣1071.87億元、疫苗險理賠295億元，防疫雙險合計理賠1366.87億元；9月底產險業淨值下探768億元，若僅和逐年底淨值比較，已創下逾10年新低。

金管會今天公布，今年截至10月24日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達487.15萬件、保費收入45.33億元，理賠件數273.16萬件、理賠金額1071.87億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入23倍。

相較截至10月17日統計，防疫險理賠件數單週增加15.03萬件、理賠金額單週增加63.95億元，再創今年單週理賠金額第3高。

金管會同步公布，今年截至10月24日止，疫苗險承保件數達241.78萬件、保費收入10.16億元，理賠件數70.76萬件、理賠金額295億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入29倍，理賠件數單週增加3.63萬件、理賠金額單週增加14.87億元。

根據保發中心統計，產險業2012至2021年、前10年稅後淨利總和為1282.95億元，今年截至10月24日防疫雙險合計已理賠1366.87億元，意味產險業今年理賠狂潮已將至少前10年獲利都賠光，且賠款仍持續往上走。

金管會今天同步公布，今年9月整體產險業稅前再虧339億元，前9月產險業稅前大虧達1104億元，相比去年同期獲利190億元，不僅由盈轉虧，且是由史上同期最佳獲利轉為同期最大虧損。

受防疫險理賠及股債市動盪等因素影響，9月底產險業淨值持續降至768億元，單月大減175億元。

因應防疫險衍生的現金流壓力，截至目前為止，承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，並全數完成增資程序。

6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。（編輯：林淑媛）1111025