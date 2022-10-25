國科會組團訪拉脫維亞、立陶宛 深化科研合作

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）國科會副主委林敏聰於24日至28日率團訪東歐，今天代表台灣與拉脫維亞、立陶宛召開三邊科技合作年會，並拜會兩國科研機構，交流防疫科學研究與雷射科技議題。

國科會發布新聞稿指出，「台拉立三邊科技合作年會」今天在拉脫維亞首都里加市召開，台灣由林敏聰代表與拉脫維亞教育科學部代理次長斯特帕諾夫斯（Dmitrijs Stepanovs）、立陶宛教育科學及體育部高教科技司長塔帕勞斯基涅（Laima Taparauskienė）共同主持。

國科會指出，三方會中就各國科技政策交換意見，討論未來重點合作方向，以提升及強化三國科技合作成效，並交流防疫科學研究、雷射科技等議題。

林敏聰強調，國家科技發展的重要目的之一，是提升人民的生活品質並產生良好的社會效益，他期許在未來的合作中，能以這些年累積的深厚情誼及合作機制為基石，進一步以多元角度增進3國間的科學成果和友誼。

國科會表示，林敏聰率科研考察團一行6人將拜訪拉、立兩國科研機構並進行交流，包括盼從國科會「防疫科學研究中心」的研究量能及COVID-19經驗出發，以病毒及臨床研究議題，開展第一階段防疫科技國際交流及實質合作。

其次，為台灣中山大學與立陶宛共同開發的高功率薄片型雷射（thin disk laser，TDL），近日架設與完成驗證，將結合立陶宛的頂尖雷射工業與技術應用與中山大學的晶體技術優勢，發展先進雷射系統。

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國科會說明，林敏聰一行24日至25日訪問拉脫維亞，先參加「台拉立三邊科技合作年會」，也拜會拉脫維亞科學院及固態物理研究所；在26日至28日訪問立陶宛，參訪維爾紐斯大學及立陶宛物理科學暨科技中心，也拜會立陶宛科學院、立陶宛研究委員會、立陶宛教育科學體育部等機構。

國科會表示，拉、立兩國與台灣具長期友好，也有意願擴大合作，考量立陶宛在雷射科技、金融科技、生命科學領域快速發展，因此台灣今年7月首派有電機及醫工背景的中國醫藥大學教授程大川，擔任駐立陶宛台灣代表處科技組長。（編輯：趙蔚蘭）1111025