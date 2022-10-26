漢翔投入綠能儲能 胡開宏：台灣能源布局需要國家隊

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）漢翔董事長胡開宏今天參加遠見高峰會專題論壇，他表示，觀察用電大戶及國家需求，漢翔有條件達到雙贏，投入綠能和儲能，幫助國家用電穩定；而台灣能源布局需要「國家隊」，不能單打獨鬥。

談到台灣能源布局，胡開宏指出，燃氣儲存量要變大，並須符合戰時需求，基礎設施要弄好，能源供應不中斷；他表示，儘管燃煤減少，也不能廢除；至於核能使用，需要全民來思考。

胡開宏指出，漢翔透過科服單位積極拓展減碳商機，看好能源業務乘風起飛。漢翔除了推展沼氣發電系統，也進軍儲能市場，去年10月啟動5MW儲能系統，參與台電電力交易平台；漢翔現在規劃再投資興建第2、第3案場，並與夥伴合作儲能櫃，提高安全與效益。

在發電系統業務方面，胡開宏指出，漢翔近期運用航太專業能量及電廠統包經驗，獲得台電電廠更新案、中油自用發電設備採購案等大單，布局燃氣渦輪發電。

他指出，漢翔已與美國GE Gas Power簽署航改型燃氣渦輪發電機組「維修在地化」及「混氫發電應用」的合作備忘錄，雙方成為戰略夥伴，將對漢翔遠程規劃有效益。

胡開宏表示，儲能業務有門檻，漢翔布局整合土地、饋線、資金；他認為，台灣能源布局需要「國家隊」，不能單打獨鬥。（編輯：張良知）1111026