施振榮：軟體科技結合醫療 打造下一代護國神山產業

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宏碁集團創辦人施振榮27日出席AI新創公司鉅怡智慧募資感恩暨產品發表會指出，下一個30年的產業成長，明顯就是醫療與資通訊的跨域結合，期待有更多結合軟體科技與醫療應用的新創公司出現。中央社記者吳家豪攝 111年10月27日

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（中央社記者吳家豪台北27日電）開發影像式生理資訊量測的AI（人工智慧）新創公司鉅怡智慧今年7月A輪融資，正式進入資本市場。宏碁集團創辦人施振榮今天表示，期待有更多結合軟體科技與醫療應用的新創公司，成為台灣下一個世代的護國神山產業。

施振榮今天以智榮基金會董事長身分，受邀出席鉅怡募資感恩暨產品發表會。他說，鉅怡曾參加宏碁基金會舉辦的龍騰微笑創業競賽獲獎，這幾年業界推動產學共創，學校教授扮演更積極的角色，台灣下一波產業發展最重要的資源將來自學校教授和學生。

施振榮認為，透過鉅怡這樣的核心技術，台灣未來將以軟體為主，提高以硬體為基礎的附加價值，目前看來已有生態圈出現，這是新的產業模式，也是台灣更上一層樓需要的新方法。

施振榮說，台灣科技產業在全球的影響力，一部分來自於交大建立電子研究所的前瞻，而下一個30年的產業成長，明顯就是醫療與資通訊的跨域結合，這是台灣作為全球科技產業供應鏈要角與醫療產業技術能量領先的先天優勢，期待有更多結合軟體科技與醫療應用的新創公司出現，也期許成為台灣下一個世代的護國神山產業。

鉅怡由國立陽明交通大學講座教授吳炳飛帶領學生團隊創立，2018年獨立為公司，以軟體科技為定位，發展影像辨識生理訊號與AI學習技術解決方案，使用者能以零接觸、無感方式取得心率、血壓、血氧等生理資訊，今年7月獲台杉投資、兆豐商銀、能率亞洲資本、上海商銀等投資新台幣2.1億元。

鉅怡開發的FaceHeart Vitals解決方案以軟體開發套件模式提供服務，搭配具備鏡頭及顯示器的硬體終端，可發展各類健康管理應用，已與聯發科及遠傳電信等夥伴合作，導入銀髮健康、遠距醫療、運動科技3大應用。

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台杉投資董事長吳榮義指出，台杉投資的使命是為國內新創產業注入活水，讓台灣智慧產業邁向國際市場。鉅怡利用影像技術偵測生理訊號，可有效為高齡照顧提供更好服務，是台灣土生土長的模範團隊，接下來鉅怡布局國際，台杉投資會全力支持。

吳榮義說，希望鼓勵來自學校的新創公司，不要怕面對國際困難環境，並將國內產、學、研的能量鏈結在一起，為台灣建立良好的新創環境，成為國際上舉足輕重的科技之島。（編輯：楊蘭軒）1111027