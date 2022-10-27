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面板產業逆風 群創高階主管10/1起自動減薪

2022/10/27 17:52
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（中央社記者潘智義台北27日電）面板廠群創光電今天表示，後疫情時期遇上產業逆風，基於永續經營，維護股東權益，與讓同仁安心工作，高階主管擔起責任自願減薪，自10月1日起實行。

針對日前特定媒體以捕風捉影的傳言，報導群創將實行週休3日等不實訊息，群創今天發布新聞稿澄清，並呼籲媒體勿以不實傳言進行聳動的報導，以免誤導大眾，造成無謂的猜疑與影響。

群創指出，高階主管自動減薪，以責無旁貸的態度，克服挑戰，挺過風雨。

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另外，群創鼓勵常態班同仁可搭配節慶安排假期，例如12月耶誕節、明年元旦前排休，1月配合政府行事曆於農曆新年前後排休，由同仁依照自身需求，可自由選擇是否安排休假，以便充電續航，未來產生更佳的生產力與效率。

群創強調，重視員工的工作與生活，堅持2023年持續發予旅遊、學習基金的做法，以及延續提供優於法令的孝親假、陪讀假、陪產檢假及彈性工作時間、地點等友善福利措施。（編輯：張均懋）1111027

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