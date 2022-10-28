手握強勢美元 美國旅客成義大利觀光業復甦主力

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（中央社記者賴言曦威尼斯28日電）長榮航空台北－米蘭航線已開航，台灣民眾赴北義旅遊將不用再轉機。著名旅遊城市米蘭、威尼斯已湧現觀光客人潮，旅居當地的台灣導遊指出，因為美元走強，使美國旅客成為振興當地觀光經濟的主力。

長榮航空25日開航台北－米蘭航線，往台北航班則在27日首航，長榮航空表示，原先預估大部分旅客會是台灣民眾，沒想到台灣及外國旅客各半，外國旅客中以義大利人最多，其次是其他亞洲籍旅客。

除了義大利旅客赴亞洲旅遊需求湧現，義大利境內的觀光旅遊業也有感回溫，旅居義大利22年的台灣導遊賴宗德受訪時表示，雖然因為少了中國遊客，義大利觀光尚未完全恢復至疫情前水準，但已經逐步復甦。

走訪義大利街頭，會發現幾乎沒有人戴口罩，米蘭大教堂（Duomo）、高級精品店環繞的艾曼紐二世迴廊等著名景點人潮湧現，精品店不但出現排隊等候購物的旅客，甚至部分品牌有商品缺貨的情況。

賴宗德說，由於美元走強，美國團今年5、6月以來「存在感很強」，其次是德國、法國、英國等歐洲遊客。隨著亞洲逐步解封，馬來西亞、新加坡遊客8月起也逐漸回流； 7、8月起也開始看到自由行台灣旅客。

至於有「水上之都」美譽的義大利觀光重鎮威尼斯，走過2019年嚴重的夏季洪水、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，如今雖然還有高通膨陰影，但觀光旅遊業已有感回溫。

位於威尼斯聖馬可廣場、擁有300多年歷史的花神咖啡廳（Caffé Florian），因畫家莫內（Claude Monet）、安迪．沃荷（Andy Warhol）及大文豪海明威（Ernest Hemingway）曾造訪而聞名，但2021年疫情期間，花神咖啡廳一度傳出不敵COVID-19疫情而歇業，如今也已重新開張。

花神咖啡廳總監Renato Costantini受訪時表示，疫情期間，咖啡廳歇業時間加起來長達1年，使咖啡廳蒙受損失，如今國際觀光客回流，預計2022年將是旅遊業回溫的「豐收年」。（編輯：楊凱翔）1111028