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兩大產品線助攻 美律第3季每股賺2.74元

2022/10/28 17:06
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（中央社記者江明晏台北28日電）電聲元件廠美律第3季受惠料況舒緩，耳機（Headset）、揚聲器兩大產品線量產，帶動第3季營收創新高，第3季每股賺2.74元，看好第4季營運持續成長。

美律今天舉行線上法人說明會，公布財報與展望，美律第3季營收創歷史季度新高，合併營收達110.5億元，季增38%、年增31%，由於消費性產品進入出貨旺季，營收也來到今年新高。

美律指出，第3季料況舒緩，加上新機種出貨，帶動營收大幅成長，成長動能主要來自頭戴式耳機（Headset）因新產品進入量產，使銷售成長，Headset季成長33%；揚聲器受到客戶NB、耳機及手機新產品進入量產，同樣帶動銷售成長。

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美律第3季毛利率12.49%，與第2季相當，美律指出，主因為Headset新產品剛進入量產，毛利率未達標準，預期下一季度將會提升。美律第3季稅後純益5.86億元，季增49.32%、年增28.12%，每股純益2.74元，累計前3季每股盈餘5.1元。

展望第4季，美律預期第4季是傳統旺季，加上新機種持續大量出貨，營收將較第3季及去年同期成長，獲利也是樂觀看待。（編輯：趙蔚蘭）1111028

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