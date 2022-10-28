建構具韌性市場 金管會勉保險業自強不息

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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會副主委蕭翠玲今天表示，無論是保險業第一線招攬人員、核保理賠人員或主管，都是建構具韌性保險市場的關鍵，她並勉勵保險業學無止盡，應自強不息。

蕭翠玲今天晚間出席保發中心舉辦的「2022年保險業高階主管暨人資、訓練主管聯誼會」，她致詞時提到美國已故未來學家托佛勒（Alvin Toffler）名言，「21世紀的文盲，並非不識字的人，而是不能再學習的人」。

蕭翠玲指出，終身學習已成為人人必備基本功，現在知識門檻已較過去大幅降低、學習管道多元，不過，資訊爆炸也導致錯誤訊息迅速傳播，如何提供正確資訊、確保專業訓練課程及研討會內容貼合最新政策及法律規範等，是保發中心價值所在，也是金管會對保發中心的期許。

蕭翠玲表示，因應各國保險監理官越來越重視氣候變遷及數位化發展對保險業的影響，金管會持續推動相關措施，希望健全保險業發展並面對未來機會與挑戰。

在氣候變遷方面，因應2050淨零碳排目標，蕭翠玲表示，金管會除了推動天災風險資本計提及壓力測試等以強化保險業實體風險管理，並推動上市櫃公司碳盤查，保險業可藉此更具體評估交易對象的轉型風險。

蕭翠玲說，金管會期許保險業強化自身氣候變遷風險管理，並支持產業淨零轉型，達成台灣追求永續發展的良性循環。

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在數位化發展方面，金融科技對金融業重要性與日俱增。蕭翠玲表示，根據金管會創新中心統計，去年保險業投入金融科技經費達新台幣21億元，負責金融科技業務相關員工數已超過1800人。

蕭翠玲表示，無論是第一線接觸消費者的招攬人員、核保理賠人員或保險業主管，都是建構一個具有韌性保險市場的關鍵，她勉勵保險業從業人員學無止盡、自強不息，持續充實自我並交流所學。（編輯：趙蔚蘭）1111028