寫程式拯救太空站 台大團隊KIBO-RPC決賽奪冠

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（中央社記者曾智怡台北29日電）國研院今天表示，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與美國航太總署（NASA）主辦的「國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽」（KIBO-RPC）今天舉行決賽，台灣大學KIBO la na tsu bu KIBO/Robology Awesome Aliensu隊表現優異，奪下第一名佳績。

國家實驗研究院透過新聞稿說明，KIBO-RPC已連續舉辦3年，KIBO是由JAXA為國際太空站製造的艙組，競賽假定KIBO太空艙遭太空碎片撞擊，造成氣體洩漏，須操控飛行機器人Astrobee加以修復。

參賽隊伍在地區預賽時，是編寫程式控制Astrobee在模擬器太空艙中飛行，到達定點並對特定標靶發射光點；今天的決賽，則是將程式傳送進真正的Astrobee，在國際太空站KIBO太空艙中操演。

國研院指出，因太空艙內有氣流擾動讓難度更高，團隊除需有圖像辨識、路徑規劃、姿態控制等專長，更須有縝密心思，將所有可能的突發狀況及應對方式都考量在內，透過程式設計讓機器人完成任務。

競賽採完成任務時間及精度的總成績來計分，若超過5分鐘未完成，或機器人撞到隔離牆壁等，都算任務失敗。

第3屆KIBO-RPC共有12支地區預賽冠軍隊伍參與決賽，最終10組繳交程式；除台灣以外，還有日本、泰國、美國、印尼、孟加拉、印尼/突尼西亞國際隊、越南、澳洲、馬來西亞，最後由台大KIBO la na tsu bu KIBO/ Robology Awesome Aliensu以兼具出色的準確度與時間，獲得決賽第一名；第二、三名分別由印尼的Bondawoso3/Prime及日本的Space Lark獲得。

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台大團隊隊長陳冠穎發表得獎感言表示，這是來自這麼多亞洲國家隊伍的競賽，且其他隊伍完成任務的時間都非常短，競爭非常激烈，能得到第一名非常難以置信；感謝JAXA主辦這項競賽，也感謝國研院太空中心的協助。

國研院太空中心主任吳宗信頒獎表示，太空中心將繼續積極落實人才培育，透過參與KIBO-RPC、水火箭競賽等各種國際賽事，除讓參與者有機會透過實際操作應證所學，並磨練在科學、技術、工程和數學方面的技能外，亦鼓勵學生與來自世界各地的與會者互動競爭、擴大國際交流，期待能培育更多優秀的太空人才。（編輯：林克倫）1111029