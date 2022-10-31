雲品攜手Volvo 搶攻露營國旅市場

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看好集團在全台各地都有據點的營運優勢，雲品國際以Hotel in a Van的理念，打造VANTEL新事業體品牌，運用移動式的露營車讓服務延伸。（雲品提供）中央社記者江明晏傳真 111年10月31日

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（中央社記者江明晏台北31日電）看好新型態移動旅行方式，雲品國際今天宣布，旗下君品Collection與Volvo新凱集團旗下富豪租車成立VANTEL新事業體品牌，推出露營車概念旅遊，打造會移動的網美飯店，自12月1日起上路。

邊境解封後，除了海外旅行受到矚目外，國內旅遊市場正在發生變革。看好新型態移動旅行方式，雲品國際透過新聞稿宣布，旗下君品Collection與Volvo新凱集團旗下富豪租車（Asap Leasing Corporation）以移動式旅館與概念成立VANTEL新事業體品牌，串連雲品國際與雲朗觀光旗下委託經營據點與飯店館別，自12月1日起上路，以網美風格的車中泊露營打造新的國旅體驗。

雲品國際總經理丁原偉表示，看好集團在全台各地都有據點的營運優勢，雲品國際以Hotel in a Van的理念打造VANTEL新事業體品牌，運用移動式的露營車讓服務延伸，並串聯集團旗下雙北、桃園、台中、日月潭、嘉義、高雄、宜蘭、花蓮與台東等飯店據點與委託經營案。

他指出，未來台南安平、屏東四重溪據點投入營運後，更可以進行點、線、面的旅遊串連，並推展在地深度旅遊，讓旅客在全台旅遊不再只有高鐵、鐵路可以選擇，也讓國內旅遊帶來革命性創新。

根據中華民國露營協會統計，國內常態性露營人口即將突破200萬人，近期汽車品牌也開始跨足露營車市場，搶攻國內旅遊市場。

雲品國際表示，與富豪租車（Asap Leasing Corporation）成立VANTEL新事業體，透過露營車品牌，消費者除了戶外露營及短期假期外，更可搭配雲朗觀光旗下飯店住宿體驗。

雲朗觀光與雲品國際指出，未來旅遊市場目標聚焦在閨蜜、網美等族群，並加上旅拍記錄與露營體驗等元素，迎來疫後的國旅新體驗與觀光市場。（編輯：楊蘭軒）1111031