電子強勢台股彈升161點 10月下跌474點月線連2黑

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台股31日上漲161.33點，不過成交值僅新台幣1676.98億元，連續7個交易日在2000億元以下。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）美股4大指數28日大漲，台股今天受激勵強彈，終場收在12949.75點，上漲161.33點，惟成交值仍未放大，連7個交易日在新台幣2000億元以下。台股今天也收月線，10月下跌474.83點，月線連2黑，加權指數2個月累計下跌超過2000點。

美股4大指數28日大漲，激勵台股今天震盪走揚，連袂收復12800點和12900點整數關卡，盤中最高來到12977.61點，大漲189.19點，重返5日線約12811點和10日線約12878點之上。

尾盤電子股續揚，終場台股加權指數收在12949.75點，上漲161.33點，漲幅1.26%，成交值1676.98億元，台股已連續7個交易日成交值不到2000億元。電子股今天上漲1.97%，金融股小漲0.01%，航運股下跌0.37%。

台股今天也收月線，10月下跌474.83點，月線連2黑，9月和10月台股累計下跌2145.69點。

主要電子權值股領軍吹起反攻號角，其中晶圓代工龍頭台積電終場收390元，上漲10.5元，漲幅2.77%，市值守穩新台幣10兆元。聯發科今天走揚，終場收在590元，上漲4.42%；聯電走堅終場收39.1元，上漲2.09%。

鴻海受中國鄭州廠COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化、大批員工離廠徒步返鄉消息影響，終場收102.5元，下跌1.44%，日月光投控在平盤下整理，終場收在80.4元，小跌0.37%，台達電收257.5元，小跌0.19%。

被動元件大廠國巨現金減資發行新股今天起交易，開盤競價基準334元，走勢強勁，終場收在367元，逼近漲停價367.5元。

航運股弱勢整理，長榮收在平盤137.5元，萬海收67.7元，下跌1.17%，陽明收60.2元，小跌0.66%；航空雙雄長榮航收23.4元，跌1.06%，華航收平盤16.95元。

金控股走勢震盪，其中富邦金收在51元，小跌0.97%，中信金收20.4元，小跌0.73%，兆豐金收29.9元，小漲0.34%。國泰金收37.8元，跌1.18%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，全球景氣受到通膨影響而下滑，經濟活動降溫，不過觀察石油價格從120美元高檔回落，預期美國接下來消費者物價指數（CPI）增幅將逐漸趨緩，美國聯準會（Fed）強勢鷹派升息態度可能軟化，有助激勵市場氣氛。

他認為，台股後市觸底反彈格局能否確立，美元匯率止漲是重要觀察指標，若美元趨貶，有助資金回流新興市場及台股，進一步帶動股市上攻。

吳繼先指出，目前台股各大產業面臨庫存調整，預計第4季至明年第1季陸續結束，屆時將回到COVID-19疫情前產業正常淡旺季，但今年上半年基期高，台股企業獲利在下半年可能成長有限；不過，明年下半年仍有旺季可期待，股市會提前反應產業落底時間，預計年底台股有表現機會。（編輯：楊蘭軒）1111031