國票金現增30億元 提撥1成給員工認股

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（中央社記者蘇思云台北31日電）國票金成立20年來首度辦理增資新台幣30億元，除了原股東認購8成及10%於市場公開承銷外，另外提撥10%給國票金集團員工認股，員工認股部分雖有1年閉鎖期，但認購意願仍相當踴躍。

國票金今天發布新聞稿，近年來國票金控旗下子公司不論在營運績效的表現，市場地位的提升，都有顯著的成長，反應在股價長期投資報酬的表現，讓長期投資人感到十分滿意，主要股東紛紛表強烈的認購意願。

國票金指出，現金增資案向證期局申報生效獲准，發行價格訂為每股10元，以近10日收盤平均價計算，折價幅度約為12%。本次增資訂認股基準日為11月18日，最後過戶日為11月13日，繳款日為11月23日到29日，特定人繳款期限為12月2日，預料資金可望在年底前到位。

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國票金控總經理蘇松輝表示，這是國票金控成立20年來首度辦理增資，在增資後，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積業務成長的動能。

由於升息循環的影響，全體金融產業營運均受到短期的衝擊，國票金表示，展望升息循環有機會在明年上半年停止，一方面隨著市場利差的擴大，授信業務將直接受惠，另外升息循環的頂端創造補券的良好契機，對於明年的業務成長的展望，經營團隊樂觀以對，本次增資將有效提升業務上的操作能量，並強化國票金的財務結構。（編輯：趙蔚蘭）1111031