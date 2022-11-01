亞股續漲 中國清零政策傳將鬆綁港股漲逾5%

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（中央社香港1日綜合外電報導）亞洲股市今天延續本週伊始的強勁漲勢，投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）本週決策會議，期待Fed暗示對抗通膨的升息腳步將減緩。

中國社群媒體未經證實的貼文顯示，決策官員成立一個委員會，討論重創中國經濟的「清零」政策退場的各種情境。香港和上海股市聞訊大漲。

華爾街股市雖從近來反彈漲勢中回檔，亞股仍維持樂觀氣氛，同時逢低承接買盤也對港股和滬股提供亟需的支撐。

外界預期Fed本週將宣布第4度升息75個基點，以遏阻失控的物價，市場憂心Fed升息恐讓美國經濟陷入衰退，曾引發股市重挫。

然而，上月媒體報導，決策官員考慮減緩升息步伐，推升風險資產過去一週來的漲勢。跡象顯示其他央行試圖放慢升息腳步，也有助帶動股市漲勢。

彭博報導，未經證實的社群媒體貼文表示，中國決策官員將成立一個委員會，可能在明年鬆綁清零措施，港股恆生指數聞訊收盤狂漲逾5%。

然而，中國官媒或政府官員都未透露是否真有這項會議，或者這類委員會，令人質疑這些消息的真實性。

思睿集團首席經濟學家洪灝說，從市場的反應可看出投資人多麼渴望中國解封。股市在解封概念股的漲勢帶動下收高。

阿里巴巴、京東、美團和騰訊等科技股領漲，澳門博奕股也出現兩位數漲幅。

港股恆生指數收盤狂漲5.2%，來到15455.27點。上海綜合股價指數收漲2.6%，來到2969.20點。日股日經指數收高0.3%，來到27678.92點。

至於其他亞股，新加坡、首爾、台北和曼谷股市都收揚。

澳洲央行今天無視外界要求大幅升息的呼聲，決議升息1碼，雪梨股市在此激勵下收盤漲逾1%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111101