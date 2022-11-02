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外資賣超5.19億元 砍金融搶進電子股

2022/11/2 17:22
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（中央社記者張建中台北2日電）台股今天持續攀高，上揚62.96點，重登13100點，外資賣超新台幣5.19億元，賣超前10名中以金融股居多，買超前10名則以電子股居多。

隨著台積電震盪收高，收在395元，上揚3.5元，股王大立光及信驊同步走高，台股今天延續攀升走勢，加權指數收在13100.17點，上漲62.96點，漲幅0.48%，成交值1542.77億元。

外資及陸資今天賣超5.19億元，自營商買超5.15億元，投信買超13.55億元，呈土洋法人對作局面；三大法人合計買超13.51億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名中以金融股居多，有中信金、兆豐金、玉山金、開發金及台企銀。在外資砍殺下，金融類股指數今天下挫0.47%，表現弱勢。

外資其餘賣超前10名還有國泰永續高股息、華新、燿華、台泥及富邦越南。

外資買超前10名以電子股居多，包括兩大面板廠群創、友達、載板廠景碩、軟板廠嘉聯益、台郡、晶圓代工廠力積電及電腦廠宏碁。

外資其餘買超前10名還有元大滬深300正2、陽明及國票金。

分析師王兆立表示，台股今天量能萎縮，市場聚焦美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後記者會，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）對未來升息釋出的訊號。（編輯：楊凱翔）1111102

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