信邦10月營收年增逾3成 續創歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）電子零組件廠商信邦自結10月合併營收新台幣27.92億元，月成長0.16%，年成長31.64%，續創歷史新高紀錄；累計前10月合併營收254.39億元，較去年同期成長19.60%。

信邦指出，受惠於太陽能、風電、電動車及充電站等連接線組需求增加，10月合併營收27.92億元，未受到中國十一長假工作天數減少影響，再次超越9月營運表現，續創公司單月營收歷史新高，今年已第9次及連續8個月改寫單月營收歷史高點紀錄。

10月合併營收成長，信邦說明，主因來自汽車、綠能、通訊及電子周邊等產業之銷售，分別較9月成長11.78%、4.59%及14.34%。

信邦累計前10月合併營收254.39億元，同為歷年同期高點；前10月相較去年同期，醫療及健康照護產業成長19.03%、汽車產業成長36.77%、綠能及節能產業成長30.34%、工業應用產業成長22.53%、通訊及電子周邊產業成長0.88%。

觀察產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.33%；連接器及零組件銷售占23.67%。（編輯：楊蘭軒）1111102