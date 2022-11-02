台股低量續揚62點 法人：聚焦美貨幣政策動向
2022/11/2 18:40
（中央社記者張建中台北2日電）台股今天延續量縮揚升走勢，終場上漲62.96點，收在13100.17點，成交值新台幣1542.77億元。法人表示，美國貨幣政策動向是市場關注的焦點。
分析師王兆立表示，台股今天量能萎縮，成交值與1日相當，主要是投資人觀望台北時間週四凌晨出爐的美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策。
王兆立說，市場普遍認為Fed升息3碼（1碼為0.25個百分點）的機率高，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）於美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後記者會對未來升息釋出的訊號是投資人關注的焦點。
兆豐國際投顧協理黃國偉表示，投資人並非全然看壞台股後市，主要是因為美國12月升息動向具不確定性，採取觀望的策略。
黃國偉指出，下半年產業景氣旺季不旺，不少半導體廠對第4季營運展望保守，不過，部分廠商股價已呈現利空不跌的情況，有利市場氣氛逐漸好轉。
王兆立說，鮑爾若不再維持鷹派論調，美元指數不再創高，新台幣未進一步走貶，外資對台股不排除可能轉向，值得留意。（編輯：楊蘭軒）1111102
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