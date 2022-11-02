更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股16/300
首頁 / 證券

台股低量續揚62點 法人：聚焦美貨幣政策動向

2022/11/2 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北2日電）台股今天延續量縮揚升走勢，終場上漲62.96點，收在13100.17點，成交值新台幣1542.77億元。法人表示，美國貨幣政策動向是市場關注的焦點。

分析師王兆立表示，台股今天量能萎縮，成交值與1日相當，主要是投資人觀望台北時間週四凌晨出爐的美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策。

王兆立說，市場普遍認為Fed升息3碼（1碼為0.25個百分點）的機率高，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）於美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後記者會對未來升息釋出的訊號是投資人關注的焦點。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，投資人並非全然看壞台股後市，主要是因為美國12月升息動向具不確定性，採取觀望的策略。

黃國偉指出，下半年產業景氣旺季不旺，不少半導體廠對第4季營運展望保守，不過，部分廠商股價已呈現利空不跌的情況，有利市場氣氛逐漸好轉。

王兆立說，鮑爾若不再維持鷹派論調，美元指數不再創高，新台幣未進一步走貶，外資對台股不排除可能轉向，值得留意。（編輯：楊蘭軒）1111102

王兆立
外資賣超5.19億元 砍金融搶進電子股 台股反彈62點市值增1937億 法人：關注美利率政策
黃國偉
台股上揚62點登13100點 台積電領漲電子股強勢 美升息前市場觀望 投顧：留意聯準會對通膨看法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資賣超5.19億元 砍金融搶進電子股