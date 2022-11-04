南港轉運站BOT案動土 新壽估收益率上看4%

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新光人壽4日舉行「台北市南港轉運站興建營運移轉案」開工動土典禮，台北市長柯文哲（右4）及新壽董事長潘柏錚（左4）等人出席。中央社記者謝方娪攝 111年11月4日

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（中央社記者謝方娪台北4日電）新光金旗下新光人壽2020年拿下台北市南港轉運站BOT案，今天舉行開工動土儀式，新壽董事長潘柏錚表示，這地點潛力非常雄厚，期待2025年落成啟用，新壽預估，屆時收益率上看4%。

新壽今天舉行「台北市南港轉運站興建營運移轉案」開工動土典禮，台北市長柯文哲、新壽董事長潘柏錚、新壽總經理黃敏義、新壽駐會董事林伯翰、新光銀行總經理李正國均出席儀式。

潘柏錚致詞時指出，新壽2020年9月得到北市府肯定，取得南港轉運站BOT案投資開發最優申請人資格，基地共達1479坪，未來主要將成為提供城際運輸的轉運站。

南港轉運站BOT案作為台北市「東區門戶計畫」的重要拼圖，潘柏錚表示，未來將興建地下4層、地上19層轉運站暨商辦大樓，預計2025年落成啟用。

潘柏錚指出，未來地下2至4層將作為停車場，地下1層會打造通道貫通台鐵地下街，地上1至3層由國光客運經營轉運業務，同時將打造空橋直通台鐵，地上4至19層將作為商辦大樓。

潘柏錚進一步表示，未來民眾往返基隆、宜蘭甚至花東，都可能至南港轉運站搭乘。

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黃敏義會後受訪談到新壽搶進南港的原因，主因台北市長相當重視南港，且新壽在南港不動產布局相對較少，因此趕快搶進卡位；因今年9月已取得建照，今天典禮後可開挖，預估大樓落成後，商辦出租收益率可高達4%。

新壽近年積極布局不動產，隨傑仕堡系列旅館及商務住宅陸續完工，未來仍有高雄市舊總圖地上權案、兩筆北投士林科學園區土地待開發，新壽預期每年將可帶來穩定租金收入，還有新光南東大樓、新光纖維大樓等展開危老重建計畫，未來將陸續完成資產活化。（編輯：楊蘭軒）1111104