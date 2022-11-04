寄望中國清零轉向 港股飆升領漲亞股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港4日綜合外電報導）在美國聯邦準備理事會（Fed）昨天再度升息決定觸動亞洲股市賣壓後，今天亞股在香港領漲下多半上揚。港股因寄望中國防疫清零政策轉向，而再次強力反彈。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對放緩貨幣緊縮政策的希望澆下冷水，令股市不寒而慄，也強化了市場對全球衰退的憂心。

鮑爾在記者會表示，儘管未來升息幅度可能縮小，但升息循環頂點恐高於預測，打臉不久之後將停止升息之說。

投資人逢低承接，並等候今天稍晚美國公布非農就業數據，亞股今天盤勢多半反轉向上。非農就業數據是美國經濟狀況的新觀察點。

香港恆生指數勁揚821.65點或5.36%，以16161.14點作收，本週漲幅已逼近10%。當地股市依然希望，中國清零政策即將轉向。上海綜合指數漲升72.99點或2.43%，收在3070.80點。

台北、雪梨、首爾、新加坡、孟買、曼谷和威靈頓股市 也都同步上揚。

東京股市跌深，日經225指數重挫463.65點或1.68%，收27199.74點。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111104