市場需求疲弱又遇淡季 富采：第4季營收恐季減

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發光二極體廠富采投控4日法人說明會指出，受總體經濟影響，第4季淡季市場需求恐依然疲弱，營收季減幅度恐呈兩位數，但只要明年整體經濟好轉，營運即可恢復正常。左起晶成半導體董事長施韋、隆達董事長蘇峰正、晶電董事長范進雍、富采投控財務長張博儀。中央社記者潘智義攝 111年11月4日

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（中央社記者潘智義台北4日電）發光二極體廠富采投控今天在法人說明會指出，受總體經濟影響，且第4季是淡季，市場需求恐依然疲弱，營收季減幅度恐呈兩位數，但只要明年整體經濟好轉，營運即可恢復正常。

富采投控財務長張博儀表示，第3季營收、獲利衰退，主因消費電子產品背光源需求疲弱，上海封城時，客戶庫存堆很多迷你發光二極體（Mini LED）；加上第3季高單價產品在7、8月也受總體經濟影響，客戶下修訂單，比原先預估情況還糟。

張博儀說，除庫存、跌價損失影響，閒置產能也須提列損失，尤其總體經濟不好情況下，以現金管理做為目標，有次序調低產能利用率，只要全球經濟回到比較正常水準，產能就會順勢上升了。

他解釋，第3季藍光LED產能利用率降為5至6成、紅光產能利用率約7至8成，下游封裝產能利用率也只有5至6成。

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他直言，第3季虧損與之前因同業競爭造成虧損不同，這次是需求疲弱，加上一次性依權益法認列虧損較多造成的結果，須有效做好庫存管理因應。

富采投控統計，第3季合併營收66.84億元，季減14.1%，年減35.3%；第3歸屬母公司業主淨損3.58億元，季減192%，年減127.6%，每股虧損0.48元。前3季合併營收230.11億元，年減13.4%；淨利歸屬於母公司業主7.9億元，年減54.5%，每股盈餘1.12元。（編輯：潘羿菁）1111104