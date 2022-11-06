台股重回萬三站上月線 法人：後續走勢可觀察美CPI

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（中央社記者潘智義台北6日電）台股4日重回萬三關卡，並站在月線之上，法人認為，後續走勢除留意美國即將公布消費者物價指數（CPI）、美國期中選舉，台股科技大廠法說會之外，技術面的均線指標也可參考。

台股4日終場收在13026.71點，上漲40.11點，漲幅0.31%，成交值新台幣1753.16億元，加計盤後交易約1820.37億元；週線收紅238.29點，扭轉週線連3黑的局面。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股財報公布近尾聲，台股利空不跌，仍站在月線12986點之上，投資人不妨從技術面來評估後續交易策略。

黃國偉指出，美股重量級公司多已公布財報，所以財報對美股影響降低，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）已發表現階段不會改變貨幣政策的說法，讓即將公布的CPI數據，可能只是消息面的短暫影響因素。

另外，美國期中選舉結果應也不至於改變美國政府短期的政策，包括聯準會升息，對中國強硬態度都很難改變，所以對股市的影響也就相對降低。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕透過新聞稿指出，美股反映鷹派政策表現疲弱，反而是之前較為弱勢的台股，在恐慌氣氛出現緩和之後，指數開始彈升，4日大盤指數回升至月線之上，加上2000億額度的國安基金持續護盤，配合金管會祭出3大抑制空方措施實施，短期有利提振市場信心，發揮穩定盤勢的效果。

孫傳恕表示，目前3大類股中，金融與傳產雙雙站穩月線之上，電子指數則是距離5日線與月線僅差一步之遙，若是觀察加權指數與櫃買指數（OTC指數），則以中小型股明顯領先大盤，不僅穩居月線之上，甚至持續向季線位置靠攏，本週OTC指數彈幅高達5.81%。

安聯投信台股團隊透過新聞稿表示，現階段台股持續反映庫存調整、利率政策、明年景氣放緩與財報等各方消息；不過，先前受美科技禁令影響的部份族群，其實部分中國營運占比並不高、受此消息影響而超跌的族群，近期也開始重新受到部分市場資金青睞。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，電子股方面看好矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、車用電子、先進與特殊製程及受惠新設計開案需求族群；非電關注生技、綠能、內需消費及航太等；金融股因獲利基期低，加上升息帶動利息收入成長，後續也可留意。（編輯：楊凱翔）1111106