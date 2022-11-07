股匯雙漲 新台幣強彈收32.082元創逾半個月新高

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美股4日上漲，激勵台灣股匯市今天同步反彈。台股站回13200點，新台幣兌美元今天則收在32.082元，強升1.03角，創逾半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額12.365億美元。

美股4日震盪收紅，激勵台股今天開高續彈，在權值股台積電漲逾2%帶動下，電子、金融及傳產股同步走揚，終場指數上漲197.02點，收在13223.73點，站回13200點整數關卡。

外匯交易員指出，美國4日公布的就業數據憂喜參半，令美元指數重摔，新台幣今天展開補漲走勢，加上外資匯入且買超台股，進一步提供支撐力道；新台幣兌美元今天開盤價為32.140元，最高32.060元、最低32.140元。

新台幣今天強勢反彈，挑戰32元整數大關，不過外匯交易員指出，美元指數及亞幣走勢、外資動向仍是牽動新台幣走勢的關鍵，尤其美國消費者物價指數（CPI）即將出爐，屆時市場如何反應，也將影響新台幣匯率。（編輯：楊蘭軒）1111107