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台積電逼近400元關卡 領軍台股挑戰13400點

2022/11/8 11:13（11/8 11:25 更新）
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台股8日開高走高，台積電盤中上攻逼近400元關卡。（中央社檔案照片）
台股8日開高走高，台積電盤中上攻逼近400元關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北8日電）美股連續二天上漲，加上費城半導體指數強彈，帶動台積電盤中上攻至399.5元，逼近400元關卡，台股今天開高走高，盤中最高勁揚165點，來到13389.25點。

至10時41分止，加權指數來到13376.68點，上漲152.95點，成交值新台幣1295.64億元，8大類股僅食品類股下挫，原本一度翻黑的金融類股也明顯轉強。

晶圓代工龍頭台積電盤中最高上攻至399.5元、上漲9.5元，逼近400元關卡；蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤上揚25元，來到1950元，盤中又回到平盤1925元整理；鴻海則力守100元關卡。

IC設計大廠聯發科盤中來到632元，不過中場過後賣壓出籠翻黑；祥碩早盤攻至高點672元，一度大漲51元，盤中壓回但仍維持逾2%漲勢。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股短線量能回溫，指數創近期反彈高點；不過，美國本週公布的消費者物價指數（CPI），仍是影響美股及台股的觀察指標。（編輯：張良知）1111108

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