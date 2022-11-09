產險業上半年核保虧527億 6因素牽動下半年表現

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（中央社記者謝方娪台北9日電）因防疫雙險理賠潮，產險業上半年本業經營慘兮兮，核保虧損高達新台幣527億元，另因全球股債市大幅回檔，產險業上半年投資收益大衰退。展望下半年，保發中心分析有「3好3壞」因素牽動產險市場。

根據財團法人保險事業發展中心出具最新台灣產險市場分析報告，今年上半年產險業業績持續成長，保費收入成長最多為火災保險，主因大額商火續保件保費在上半年入帳所致。

其次是任意車險，因汽車輛數大增及汽車責任險歷年損率偏高帶動保費調漲，推升任意車險保費收入有成長；第三是工程險，因高科技業者持續增加資本支出，挹注工程險簽單保費成長動能。

不過，賠款方面，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反轉影響，產險業上半年防疫險及疫苗險理賠金額遽增，保發中心坦言，雖然防疫險已在上半年全數停止販售，但因後續疫情反覆難測，防疫雙險最終理賠金額尚難估算。

綜觀整體產險市場，產險業上半年除受防疫雙險理賠影響，本業經營表現不佳，核保虧損達527億元外，在投資方面，受美國啟動升息循環影響，全球股債市經歷劇烈修正，台股上半年有較大幅度回落，不少產險業者投資收益明顯受相當大影響。

保發中心指出，上半年整體產險業投資收益僅59.1億元，相較去年同期88.9億元，大減33.5%，整體投資收益大幅衰退。

展望下半年，保發中心點出有「3好3壞」因素牽動產險市場。首先是新車及電動機車銷售持續成長；第二是責任險保費調漲，價、量雙帶動下，有望讓整體產險業保費收入再往上提升；第三則是新台幣兌美元大幅貶值，強勢美元來襲，今年產險業匯兌收益應會較去年為佳。

不過，防疫雙險理賠仍持續，最終理賠金額難估，即意味產險業財務仍承壓；其次，美國升息循環未止，股債市動盪牽動投資收益。

此外，保發中心指出，美國利率「升升不息」下，後續恐有通貨緊縮與經濟衰退疑慮，新台幣貶值雖有利台灣出口，但若經濟衰退來臨，對台灣經濟影響恐難以估計，將成為第三大變數。（編輯：林淑媛）1111109