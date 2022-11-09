和大今年員工平均調薪4% 追溯自第4季生效

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車傳動系統製造廠和大今天表示，已重啟年度調薪計畫，今年全體同仁平均調幅可達4%，並追溯自第4季生效。

和大今年第1季每股基本純益（EPS）新台幣0.1元，第2季EPS 0.67元，第2季獲利較第1季成長逾563%；自結第3季EPS 1.17元，第3季獲利較第2季成長逾75%；累積前3季每股EPS 1.93元。

和大指出，受惠外銷價格調漲及新台幣匯率因素，帶動整體營收及營業利益正向成長，擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，改善產品毛利率，前3季獲利已超越去年全年。

和大表示，持續看好未來車市發展，公司已重啟年度調薪計畫，今年全體同仁平均調幅可達4%，並追溯自第4季生效。

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和大今年積極建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已在第3季啟動興建案，嘉義五廠占地1萬4193坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額35億元，第一期工程金屬科技廠將在明年第3季設備安裝，明年第4季正式投產。

目前嘉義廠區是和大集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能將可突破百億元目標。（編輯：楊蘭軒）1111109