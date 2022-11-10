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西門町成都楊桃冰店面拍出 合庫子公司砸8502萬標下

2022/11/10 15:33（11/10 15:51 更新）
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台北市捷運西門站旁的成都楊桃冰舊店面今年6月遭法拍後，由合作金庫資產以新台幣8502萬元拍得。（圖取自facebook.com/ChenDu.starfruitsice1966）
台北市捷運西門站旁的成都楊桃冰舊店面今年6月遭法拍後，由合作金庫資產以新台幣8502萬元拍得。（圖取自facebook.com/ChenDu.starfruitsice1966）
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（中央社記者賴言曦、張璦台北10日電）台北市捷運西門站旁的成都楊桃冰舊店面，是國片「艋舺」取景地之一，今年6月遭法拍後，今天產權確定易主，由合作金庫資產以新台幣8502萬元拍得。

據寬頻房訊資料，成都楊桃冰舊店面位於台北市成都路上的亞洲大樓1樓，鄰近捷運西門站6號出口，屬西門町商圈，該店面產權自今年6月因家族遺產談不攏落入法拍市場，經過2次流標、1次停拍後，終於在今天拍出。

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寬頻房訊指出，成都楊桃冰舊店面先前租金約為每月24.3萬元，以這次合作金庫得標價8502萬元計算，租金年投報率約為3.4%，投報率「相當不錯」，推測合作金庫應是看上邊境逐步解封後，西門町商圈有望恢復熱絡，搶先布局當地的店面出租市場。

合庫金控高層表示，店面由子公司合庫資產管理標下，應是認為這屬值得投資的標的，區位良好，堪稱西門町「店王」之一，未來會招租、不會閒置，子公司向來獨立經營，金控會尊重規劃。（編輯：潘羿菁）1111110

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