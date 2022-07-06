手搖飲也撐不住 西門商圈第2季店面空置率23.1%創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北6日電）商仲戴德梁行調查台北市3大一級商圈空置率後指出，西門商圈今年第2季空置率上升至23.1%，創歷史新高，中山南京商圈則微幅上升至9.7%，忠孝商圈空置率則維持16.9%，與今年第1季持平。

空置率最高的西門商圈，每月每坪店面租金單價新台幣9000元至1.4萬元；戴德梁行指出，西門商圈核心漢中街受COVID-19疫情拖累，導致連鎖彩妝、飾品及飲料店相繼退出，也使西門商圈空置率來到的23.1%，創歷史新高。

空置率居次的忠孝商圈，店面租金每月單價每坪8000元至1.3萬元；戴德梁行表示，忠孝商圈先前有部分藥妝店及服飾店退出，但隨後有飲料店、鞋店進場替補，讓空置率得已維持在16.9%，與今年第1季持平。

至於空置率最低的中山南京商圈，店面租金單價每月每坪6500元至1.1萬元；戴德梁行分析，中山南京商圈新增「元大方圓」一樓店面供給，已有銀行進駐，讓第2季空置率僅微幅上升至9.7%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

住展雜誌研發長何世昌接受中央社記者採訪時表示，西門商圈為觀光型商圈，但近年COVID-19疫情阻絕國際觀光客，導致當地店面空置率居高不下，且大台北地區受確診數多等問題影響，導致國旅題材難以完全發揮，批發零售業因而大幅萎縮，進而拖累空置率持續走揚。

何世昌指出，即便台北市3大一級商圈空置率逐漸上升，但目前仍觀察不到店面降租金或拋售潮，研判是房東為維持店面價值，不以降低租金迎合市場，而是靜待解封後國際旅客回流，帶動商圈重返榮景，「以拖待變」。（編輯：楊凱翔）1110706