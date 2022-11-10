房地交易3指標稅收衰退 土增稅契稅連7黑

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（中央社記者張璦台北10日電）房地交易吹轉涼，財政部今天公布10月稅收顯示，不動產相關稅目衰退幅度擴大，10月土增稅年減超過4成，契稅跌逾3成，排除遞延入帳因素，雙雙創下連7黑紀錄，同時，印花稅不動產買賣部分也呈現負成長。

財政部今天公布10月全國賦稅收入初步統計，實徵淨額新台幣2000億元、年減8.8%；累計1至10月實徵2兆8261億元，較去年同期增加3687億元或15%。

在營所稅、綜所稅雙引擎助攻下，前10月稅收已達標全年預算數，不過，財政部統計處副處長陳玉豐指出，中央銀行今年以來3度升息，加上部分縣市去年有廠房購置、新成屋交屋以及大額土地移轉案件多，墊高基期影響下，不動產相關稅目落入衰退格局。

土增稅方面，10月實徵淨額約56億元、年減41.2%，累計1至10月實徵785億元、年減12.7%，陳玉豐分析，主因是去年同期有大額稅款案件所致。

陳玉豐指出，六都的10月土增稅額皆為負成長，以台北市減14億元、新北市減7.8億元、台中市減5億元為較多；前10月以新北市減25.7億元、桃園市減23.8億元、台中市減17.8億元。

從徵起件數來看，10月土增稅徵起件數3萬8629件、年減26.7%，累計前10月徵起件數48萬8839件、衰退9.6%。

觀察契稅，10月實徵10.8億元、年減32.1%，前10月實徵128億元、年減9.4%，陳玉豐表示，從縣市別觀察，新北市10月減1.8億元、高雄市減1.1億元、台北市減0.8億元較多；前10月高雄市減4.8億元、新北市減3億元、台南市減2.5億元；主因是去年有新屋交屋潮，墊高基期。

土增稅與契稅單月年減幅度，有逐月擴大趨勢。

同時，陳玉豐指出，印花稅稅源中，不動產買賣部分，10月也減少了0.5億元。至於房地合一稅，她表示，由於適用新制案件增加，稅額穩定成長，10月實徵27.6億元、年增40.7%，然而，截至10月，已經是連續5個月落入月減。（編輯：潘羿菁）1111110