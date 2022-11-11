威剛營運落底回升 第3季獲利季增2.89倍

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（中央社記者張建中新竹11日電）記憶體模組廠威剛第3季營運落底回升，歸屬母公司淨利新台幣1.42億元，季增2.89倍，每股純益0.55元。

威剛表示，在快速反應市況與調整記憶體庫存策略奏效，第3季營運走出谷底，毛利率回升至12.32%，較第2季上揚1.52個百分點，歸屬母公司淨利1.42億元，季增2.89倍，每股純益0.55元。

威剛累計前3季274.64億元，年減6.6%，毛利率12.97%，較去年同期下滑2.97個百分點，歸屬母公司淨利6.5億元，年減7成，每股純益2.5元。

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威剛董事長陳立白透過新聞稿表示，第4季市場需求仍受諸多不確定性因素干擾，記憶體合約價尚在探底，但對威剛而言，最壞的時間點已過，預期下半年可望逐季好轉。

陳立白說，威剛採取穩健的採購策略，在可滿足客戶需求下，持續維持健康的記憶體庫存水位，跌價壓力也相對減輕。供應商在面對需求轉弱與虧損壓力，相繼宣布縮減明年資本投資計畫，延後新增產出已成產業共識，預期明年記憶體供過於求的情況可望改善。（編輯：楊凱翔）1111111