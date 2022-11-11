更多編輯台推薦新聞：
YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高
生活

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

威剛營運落底回升 第3季獲利季增2.89倍

2022/11/11 17:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹11日電）記憶體模組廠威剛第3季營運落底回升，歸屬母公司淨利新台幣1.42億元，季增2.89倍，每股純益0.55元。

威剛表示，在快速反應市況與調整記憶體庫存策略奏效，第3季營運走出谷底，毛利率回升至12.32%，較第2季上揚1.52個百分點，歸屬母公司淨利1.42億元，季增2.89倍，每股純益0.55元。

威剛累計前3季274.64億元，年減6.6%，毛利率12.97%，較去年同期下滑2.97個百分點，歸屬母公司淨利6.5億元，年減7成，每股純益2.5元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

威剛董事長陳立白透過新聞稿表示，第4季市場需求仍受諸多不確定性因素干擾，記憶體合約價尚在探底，但對威剛而言，最壞的時間點已過，預期下半年可望逐季好轉。

陳立白說，威剛採取穩健的採購策略，在可滿足客戶需求下，持續維持健康的記憶體庫存水位，跌價壓力也相對減輕。供應商在面對需求轉弱與虧損壓力，相繼宣布縮減明年資本投資計畫，延後新增產出已成產業共識，預期明年記憶體供過於求的情況可望改善。（編輯：楊凱翔）1111111

威剛
美議員傳促長江存儲列黑名單 法人：群聯威剛影響小 威剛啟動員工持股信託 補助提存同額獎勵金買股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族