下游客戶調整庫存時間拉長 長興第3季獲利季減4成

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（中央社記者潘智義台北11日電）因下游客戶調整庫存時間拉長，長興材料工業今天公告，第3季歸屬母公司稅後淨利新台幣4.88億元，較第2季減少45.25%，每股稅後盈餘（EPS）0.41元。

長興材料發布新聞稿指出，第3季營收116.95億元，較第2季減少11.3%，較去年同期減少10.11%；累計前3季營收372.43億元，歸屬母公司稅後淨利22.67億元，分別較去年同期減0.48%、21.27%，每股稅後盈餘為1.85元。

長興表示，因應未來東南亞市場需求成長，董事會今日決議對馬來西亞子公司增資1100萬美元，擬於購置現有廠區旁邊的土地，為後續擴廠做準備。

長興說明，市場需求減緩，長興第3季營收116.95億元，較第2季減少11.3%，歸屬母公司稅後淨利4.88億元，季減45.25%，每股稅後盈餘為0.41元。累計前3季營收372.43億元，歸屬母公司稅後淨利22.67億元，分別較去年同期減0.48%、21.27%，EPS為1.85元。

長興統計，前3季各部門營收占比分別為合成樹脂49.14%、電子材料25.89%、特用材料24.17%，整體營業額與去年同期相當，不過因產品組合以及價差因素，影響獲利表現。

長興表示，第3季雖面臨產業去化庫存的壓力，出貨量較第2季下修，但已逐步趨於穩定，將隨景氣積極調整庫存。（編輯：楊凱翔）1111111