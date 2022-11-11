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財訓所舉辦經典檔案展 蔡總統30年前授課照片曝光

2022/11/11 18:56（11/11 19:06 更新）
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財政部財政人員訓練所「淬鍊財訓 半百薪傳」經典檔案展開展典禮11日舉行，現場展出總統蔡英文30年前於國際關稅班授課的照片。中央社記者張璦攝 111年11月11日
財政部財政人員訓練所「淬鍊財訓 半百薪傳」經典檔案展開展典禮11日舉行，現場展出總統蔡英文30年前於國際關稅班授課的照片。中央社記者張璦攝 111年11月11日
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（中央社記者張璦台北11日電）財政人員訓練所走過逾半世紀，今天舉辦經典檔案展，財政部長蘇建榮期許，財訓所繼續秉持創新思維、厚植國際力；他觀展時，看到總統蔡英文30年前於國際關稅班授課的照片，更拿起手機拍下留念。

財政部財政人員訓練所「淬鍊財訓 半百薪傳」經典檔案展開展典禮今天登場，蘇建榮和財政部次長莊翠雲、李慶華，賦稅署長許慈美、國庫署長蕭家旗、財訓所所長許寧佑等人出席。

現場展出財訓所創立至今逾50年的沿革、重要事蹟和珍貴史料等，蘇建榮觀展時，看到蔡總統30年前於國際關稅班授課「我國國際貿易政策」的照片，以及50年前農會信用部職員訓練班的前總統李登輝講座聘書，更拿起手機拍下留念。

蘇建榮致詞時表示，11月是國發會訂定的檔案月，今天恰逢111年11月11日，7個1就像是檔案櫃中一個個整齊排列的檔案，選這天開展，相當有意義。

蘇建榮指出，前財政部長李國鼎在民國58年、第1次賦稅改革期間，認為國家施政推動仰賴人才培育，強調提升稅務、關務人員素質，提出「培植稅務人員實施方案」與「稅務人員訓練計畫大綱」，經行政院核定後，成立財稅人員訓練所，由李國鼎擔任首任所長。

他表示，財訓所經過遷址、50多年過去，財政人員仍然是國家重要人力資源，政府團隊堅實穩健的基礎，比如近年財政狀況得以因應COVID-19疫情等外在衝擊，正是眾人攜手努力的結果。

「財訓所雖小，但非常重要，不要小看這個地方」，蘇建榮說，就像現在備受重視的半導體產業也是亟需人才；一切都要回歸人才培訓，沒有人才培訓，什麼都沒有。

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蘇建榮表示，財訓所多年來辦理賦稅、關務、國庫、國產、國際財政、促參各項專業訓練，及法制、國際及外語人才訓練，累計開辦7000多個班次、培訓學員超過42萬人，從新進人員的基礎訓練、專業領域知能的提升，到管理人才跨域能力的精進，有計畫地規劃系列多元課程，培植眾多優秀人才。

蘇建榮除感謝財訓所人員的付出，展望未來，他希望財訓所繼續秉持專業熱忱，配合財政政策發展、法規變遷，創新思維，提供更優質的訓練服務，同時厚植國際力，因應國際化發展。（編輯：潘羿菁）1111111

財政部財政人員訓練所「淬鍊財訓 半百薪傳」經典檔案展開展典禮11日登場，財政部長蘇建榮（左）翻拍總統蔡英文30年前在財訓所授課的照片。中央社記者張璦攝 111年11月11日
財政部財政人員訓練所「淬鍊財訓 半百薪傳」經典檔案展開展典禮11日登場，財政部長蘇建榮（左）翻拍總統蔡英文30年前在財訓所授課的照片。中央社記者張璦攝 111年11月11日
財政部財政人員訓練所「淬鍊財訓 半百薪傳」經典檔案展開展典禮11日登場，財政部長蘇建榮（右）等人出席。中央社記者張璦攝 111年11月11日
財政部財政人員訓練所「淬鍊財訓 半百薪傳」經典檔案展開展典禮11日登場，財政部長蘇建榮（右）等人出席。中央社記者張璦攝 111年11月11日
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