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國際廢鋼行情續弱 豐興鋼筋盤價連3跌

2022/11/14 11:16
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（中央社記者賴言曦台北14日電）豐興鋼鐵今天表示，受到國際廢鋼行情持續走跌影響，豐興鋼筋基價連3週走跌，本週每噸下跌新台幣200元。

豐興公告，本週國內廢鋼收購價每噸下跌300元，鋼筋基價每噸下跌200元，型鋼產品基價維持平盤。

進一步觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼從每噸至355美元跌至每噸340美元，美國貨櫃廢鋼報價從每噸345美元跌至每噸325美元；澳洲鐵礦砂由每噸87.75元漲至每噸92.3美元。

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豐興主管接受電訪時表示，鋼筋前2週基價每噸分別下跌400元，調整幅度已大過原料跌勢，因此本週開出的基價跌幅收斂，以舒緩鋼廠成本壓力。

針對鋼筋行情何時顯現築底訊號，豐興主管指出，鋼筋盤價漲跌幅與需求關係不大，反而國際原料價格走勢才是觀察重點。目前下游關注的買點指標為小鋼胚及廢鋼的行情，小鋼胚本週報價為平盤，但廢鋼則有一定程度跌幅，後續要看國際廢鋼價格能否止跌，才能提高買盤進場意願。（編輯：張良知）1111114

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