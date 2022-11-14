防銀行開個資外洩大門 立委要求金管會研議監理指引

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（中央社記者謝方娪台北14日電）日前有銀行一度通知客戶擬將個資提供給與銀行有業務往來的機構，引起個資外洩疑慮。立法院財委會今天通過臨時提案，要求金管會研議就非金融機構間資料共享訂定監理指引，並在3個月內交書面報告。

日前有一家民營銀行一度通知客戶將修訂信用卡約定條款，擬將客戶個資提供給與銀行有業務往來的機構，包含臉書等社群平台，遭民進黨立委林楚茵質疑銀行開個資外洩大門。

有銀行業者坦言，多數銀行在個資運用法定告知事項中，均有類似條款，並非僅有一兩家而已。

民眾黨立委張其祿今天在立法院財政委員會質詢時關注後續發展，金管會主委黃天牧答詢時表示，金管會近日就會開會，找信用卡業者討論相關條款訂定的分際如何拿捏得宜，不要讓資訊流傳到非消費者同意的機構。

黃天牧指出，金管會會找大部分銀行業者開會，並非僅找幾家。

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因多家銀行以「其他與本行有業務往來的機構」等模糊文字概念，將客戶資料提供給與銀行有業務往來的非金融機構，產生個資外洩及濫用之虞，立法院財委會今天通過臨時提案，要求金管會加強銀行與非金融機構間資料共享的監理手段。

財委會並要求金管會在保障消費者權益原則下，研議針對非金融機構間資料共享訂定監理指引，並在3個月內提交書面報告。（編輯：潘羿菁）1111114