更多編輯台推薦新聞：
G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化
國際

G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

防銀行開個資外洩大門 立委要求金管會研議監理指引

2022/11/14 18:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）日前有銀行一度通知客戶擬將個資提供給與銀行有業務往來的機構，引起個資外洩疑慮。立法院財委會今天通過臨時提案，要求金管會研議就非金融機構間資料共享訂定監理指引，並在3個月內交書面報告。

日前有一家民營銀行一度通知客戶將修訂信用卡約定條款，擬將客戶個資提供給與銀行有業務往來的機構，包含臉書等社群平台，遭民進黨立委林楚茵質疑銀行開個資外洩大門。

有銀行業者坦言，多數銀行在個資運用法定告知事項中，均有類似條款，並非僅有一兩家而已。

民眾黨立委張其祿今天在立法院財政委員會質詢時關注後續發展，金管會主委黃天牧答詢時表示，金管會近日就會開會，找信用卡業者討論相關條款訂定的分際如何拿捏得宜，不要讓資訊流傳到非消費者同意的機構。

黃天牧指出，金管會會找大部分銀行業者開會，並非僅找幾家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因多家銀行以「其他與本行有業務往來的機構」等模糊文字概念，將客戶資料提供給與銀行有業務往來的非金融機構，產生個資外洩及濫用之虞，立法院財委會今天通過臨時提案，要求金管會加強銀行與非金融機構間資料共享的監理手段。

財委會並要求金管會在保障消費者權益原則下，研議針對非金融機構間資料共享訂定監理指引，並在3個月內提交書面報告。（編輯：潘羿菁）1111114

黃天牧
詐騙集團囚虐案 金管會2週內研議補強帳戶異常態樣 黃天牧：台股基本面有撐 短期關注4風險
張其祿
第2場18歲公民權意見發表會 台視15日下午轉播 勞動基金虧損 民眾黨團促召開年金改革委員會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族