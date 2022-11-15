邀NBA魔獸加盟掀話題 雲豹能源申請台灣創新板上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）雲豹能源今天向台灣證券交易所申請台灣創新板掛牌上市，近期旗下的T1聯盟「桃園永豐雲豹」邀NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟，話題不斷。

台灣證券交易所今天發布新聞稿指出，台灣創新板可望再迎生力軍，雲豹能源今天送件申請創新板，這也是繼錼創科技-KY於創新板掛牌、泓德能源於10月31日送件申請後，第4家提出申請的新創企業。

在泓德能源與雲豹能源陸續加入，證交所看好創新板再生能源產業聚落可望逐步成形。

證交所說明，雲豹能源為全方位綠能整合商，具有再生能源電廠開發、投資設置及維運管理等3大主軸業務，以永續能源列為核心理念，用專業及行動，讓綠能起飛並與世界接軌，落實節能減碳，打造台灣綠能家園。

綠能產業屬於政府重點扶植的「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範疇，為配合政府政策，台灣證券交易所積極推動有潛力的綠能產業明日之星。

證交所表示，循環經濟為全球重要趨勢，面對全球能源穩定供給、氣候變遷及永續發展等議題，發展能源轉型是全球企業或組織的共同目標，將持續推動綠電，建構綠色永續環境。

證交所解釋，雲豹能源目前開發持有太陽光電系統遍及全台，並將「節能減碳，如同太陽光一樣，無所不在」精神，推廣至資源貧瘠地區，讓綠色能源真正實踐。

此外，雲豹能源經營版圖跨足風力發電、儲能、售電平台、水資源及生質能發電等領域，以「策略聯盟各領域領頭羊」的合作模式，發揮雙贏效果，為台灣再生能源創造更高的產業價值，朝向全方位再生能源管理集團邁進。

證交所強調，台灣擁有獨特的地理環境及堅強技術，在政府確立2050淨零轉型大方向後，再生能源與綠電勢將成為台灣經濟與產業發展的重點，證交所鼓勵在該領域的新創企業申請台灣創新板，形成再生能源產業聚落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣創新板於去年第3季開板，為活絡資本市場、打造創新板品牌價值，證交所持續拜訪新創企業，除了積極參與新創生態圈活動以了解其生態外更採納產業界與投資界的意見，陸續鬆綁創新板企業市值與營收上市標準、合格投資人條件限制、縮短轉板時間及調整承銷商協助法遵作業等規定，響應政府「精進新創發展環境」的策略。

在證交所放寬創新板「合格投資人」條件限制，並攜手證券商共同鼓勵更多投資人加入後，截至9月底止，「合格投資人」戶數累計已突破10萬戶，與去年底的6.6萬戶相比，成長逾50%。（編輯：楊凱翔）1111115