立委提勞公軍保免納所得課稅 財政部提再評估4原因

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（中央社記者張璦台北15日電）立委提案將軍、公、教及勞工保險的保費，不計入提繳年度薪資收入課稅；財政部提出4點原因希望再評估，包含上述保費如果比照退休金提繳制度，免納入提繳年度薪資收入，則日後取得的保險給付，應要課稅。

全國教師工會總聯合會指出，依現行所得稅法相關規定，屬於年金制度第二層的「職業年金」，包括勞退、私校退撫、公教退撫的提繳費用相繼採取免納入所得繳稅，而屬於第三層的自購商業保險每人每年也有新台幣2萬4000元的保險費可以列舉扣除。

相較之下，屬於第一層「基礎年金」，無論是參加勞保、公教人員保險、軍人保險，所繳保費反而難以免稅。

立法院財政委員會明天將審查相關的所得稅法第14條及第17條條文修正草案，財政部報告今天出爐。

根據報告，立委提案重點，第14條為增訂依公教人員保險法、勞工保險條例及軍人保險條例規定繳付的保險費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

第17條提案重點為，刪除納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬的軍、公、教及勞工保險的保費，得申報保險費列舉扣除額的規定。

財政部在報告中提出4點原因，希望再予評估；首先，現行人身保險費享有保險費列舉扣除額及保險給付免稅的雙重優惠。

第二，繳付保險費與提繳退休金的性質不同；財政部表示，個人依退休有關的相關法律規定，從每月薪資提繳的退休金，不計入薪資所得課稅，退休領取時按退職所得課稅，該提繳的退休金累計金額，與退職所得相關。

然而，軍、公、教及勞工保險的保險費，是在軍、公、教人員及勞工因生育、傷病、失能、老年及死亡等情形，可獲得補償或保障，且部分項目非必然發生，個人所取得的保險給付金額，與繳交的保險費未必相當。

第三，財政部指出，軍、公、教人員及勞工依法繳付的保險費，如果修正為不得列報保險費列舉扣除額， 不利部分納稅義務人。

財政部表示，經分析發現，部分家戶成員因留職停薪等因素無薪資收入，但仍有繳付軍、公、教及勞工保險保費的情形，或申報的薪資收入小於薪資所得特別扣除額或必要費用，提案將使這些申報戶所繳付的軍、公、教及勞工保險保費不得申報列舉扣除額，反而造成其稅負增加。

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第四，財政部指出，軍、公、教及勞工保險的保費如果比照退休金提繳制度，不計入提繳年度薪資收入，則日後取得的保險給付，應要課稅。

財政部表示，若比照退休金提繳制度，軍、公、教及勞工保險依規定繳付的保險費不計入提繳年度薪資收入，除依立委提案刪除該等保險費得申報保險費列舉扣除額規定外，為求衡平，現行該等保險給付的免稅規定，應配合刪除，改為應予課稅，以與現行退休金課稅方式一致，但由於影響範圍大，建議蒐集更多意見後再進一步評估。（編輯：林淑媛）1111115